“. 25 ألف زائرة «للواجهات البحرية» بالقطيف .. في يوم واحد وأعداد الزوار في تزايد “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف

استقبلت الواجهات البحرية بمحافظة القطيف، آلاف الزائرين أمس الجمعة، في ظل اعتدال الأجواء، الذي تشهده المحافظة في هذه الفترة من العام.

ونشرت «محافظة القطيف» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تقول: تشهد الواجهات البحرية بمحافظة القطيف، حضورًا لافتًا من قبل الأهالي و الزوار، وسط أجواء جميلة و معتدلة للاستمتاع بالأجواء و المواقع السياحية ؛ حيث استقبلت الجمعة أكثر من 25 ألف زائر.

ومن أجل استيعاب الزيادة المطردة في عدد زوار تلك المناطق، تعمل بلدية «محافظة القطيف» باستمرار؛ على زيادة الرقعة الخضراء والأشجار والزهور، في جميع مناطق الواجهة البحرية، والحدائق في المحافظة، بالإضافة إلى تزويد الواجهات البحرية، بالألعاب الترفيهية المناسبة للأطفال.

وتحتوي الواجهات البحرية اليوم على عدد كبير من الألعاب الترفيهية للأطفال، وممشى صحي لجميع الفئات العمرية، وتعمل البلدية باستمرار على صيانة وتعقيم ألعاب الأطفال، وغيرها من الخدمات بشكل دوري.

كما تعمل إدارة الحدائق والتشجير، ضمن خطة تحقق المتعة والاستجمام، ونشر ثقافة حماية البيئة، وتنميتها في الواجهات البحرية والحدائق؛ لتصبح محافظة القطيف المحافظة الإنسانية الصديقة للجميع.