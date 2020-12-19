نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلدية مركز قنا تكثف جولاتها الرقابية وتغلق ثلاثة محال تجارية مخالفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كثفت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل عسير، حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية بالمحافظة، للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية.

وتهدف الحملة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، وذلك لتعزيز السلامة الغذائية ما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأشارت البلدية إلى أنها أغلقت 3 محال تجارية، وأتلفت 250 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد عدد من المخالفات، وذلك بعد جولات ميدانية، حيث تنوعت المخالفات ما بين تدني مستوى النظافة العامة، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، و انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات.