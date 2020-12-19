نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تعرب عن إدانتها للهجوم الإرهابي على بلدة غالكايو بالصومال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إدانته للهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في بلدة غالكايو بوسط الصومال.

وجدّد غوتيريش، في البيان الصحفي الصادر اليوم، عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، التأكيد على التزام الأمم المتحدة الكامل بدعم شعب وحكومة الصومال في حربهما ضد الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، من أجل بناء بلد مستقر وسلمي ومزدهر، داعياً إلى تقديم المسؤولين عن هذه الجريمة إلى العدالة.