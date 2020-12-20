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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تمويل وطني من مصرف الراجحي السعودي في أقل من 30 دقيقة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل وطني هو أحد الحلول التمويلية من مصرف الراجحي السعودي، وهذا التمويل يلبي طلبات واحتياجات المواطنين السعوديين قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وتعتبر عملية التمويل من بنك الراجحي عملية سلسة ومرنه، يستطيع أي مواطن أن يحصل من خلالها على تمويل شخصي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في ثلاثون دقيقة فقط، وللحصول على التمويل القيام بزيارة أقرب فرع، أو الاتصال على الرقم 8001241222.
يعتمد تمويل وطني من مصرف الراجحي على شراء أسهم محلية تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والقيام ببيعها للمواطنين السعوديين أو المقيمين بيعاً أجلاً، والقيام بإضافة أرباح الأسهم إليها (والبنك لا يفصح للعميل عن سعر التكلفة، لأن العقد يقوم على مفهوم المساومة) وتستطيع القيام ببيع الأسهم وفقاً لسعر السوق السائد، بعد أن يقوم المصرف بتحويل القيمة النقدية لحسابك، ويستطيع أي شخص التقديم على التمويل من خلال رابط التمويل الشخصي وطني على موقع مصرف الراجحي.
شروط الأهلية للحصول على تمويل وطني من مصرف الراجحي
هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للحصول على التمويل الشخصي وطني من بنك الراجحي وهى كما يلي:-
- لا يزيد عمر الشخص المتقدم للحصول على تمويل مصرف الراجحي عن 65 عاماً.
- أن يكون المستفيد موظفاً لدى إحدى الجهات المعتمدة من المصرف.
- في حالة الرغبة في الحصول على تمويل مشترك، يجب ألا يقل الدخل الشهري لطالب التمويل والضامن عن 10000 ريال سعودي.
- أن يقوم صاحب التمويل بتحويل الراتب على مصرف الراجحي، وأن يكون مدعوم بخطاب تحويل الراتب من جهة عمل المستفيد.
- إذا كان التمويل مشتركاً، يجب أن يكون لصاحب التمويل والضامن حساب لتحويل الراتب لدى بنك الراجحي.
المستندات المطلوبة
هناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على تمويل وطني وهى كما يلي:-
- أن يقوم المستفيد من التمويل بإحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- إذا كان صاحب التمويل يعمل بالقطاع الخاص، يجب عليه إحضار خطاب التوظيف مختوماً بختم الغرفة التجارية.
- إحضار الطلب الخاص بالتمويل العقاري بعد تعبئته.
- إحضار عرض سعر مكتمل جميع البيانات.
- صورة صك الملكية من الوجهان.
- إحضار إقرار فحص العقار.
- إحضار خريطة موضح فيها موقع العقار.
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