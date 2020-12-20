نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك فيصل في السعودية تستقبل طلبات الترقيات بهذه الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة الملك فيصل ، من يوم الخميس قامت جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية في استقبال طلبات الترقيات للعاملين في الجامعة بجميع الدرجات الوظيفية، كما قام الدكتور محمد بن سعيد الزهراني هو وجميع أعضاء هيئة التدريس بتوضيح أن جامعة الملك فيصل التعليم عن بعد دائما يقدروا الجهود المبذولة من موظفيها، ويقدروا مساهمات الموظفين من أجل تحقيق التميز الوظيفي في جميع المجالات المختلفة، ولذلك تقدم الجامعة الكثير من الحوافز والترقيات الوظيفية بشرط الكفاءة والتميز في العمل .

مفاضلة الترقيات في جامعة الملك فيصل

قام سلطان بن محمد بالحارث مدير إدارة تطوير الموارد البشرية في جامعة فيصل في المملكة بتوضيح أن مفاضلة الترقيات سوف تعمل علي منصة مسار بالموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك لمواكبة الخدمات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتطويرها، وذلك بناءا على ما جاء في المادة الثانية والخمسون من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي تقول ” تكون المفاضلة بين الموظفين اللذين تتوفر لديهم شروط الترقية وفقا لنتائج تقويم الأداء الوظيفي للسنة الأخيرة كمعيار مفاضلة رئيسي “، بالإضافة إلى بعض المعايير التي وردت بالفقرة ( أ ) من المادة (الثانية والخمسون ) .

معايير المفاضلة للترقيات للمرتبة ( 11، 12، 13 )

أن يكون تقييم الأداء الوظيفي للمرشح ( 30% ) .

أن تكون نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين ( 20% ) ويكون ذلك عن طريق اختبارات القدرة المعرفية الذي يقدمه المركز الوطني للقياس .

أن تكون نتائج المقابلة الشخصية ( 20% ) .

أن تكون برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح ( 10% ) .

أن تكون المبادرات والإنجازات التي حصل عليها الموظف ( 20% ) .

في حالة التساوي بين المرشحين يتم تطبيق هذه العناصر المرجحة

المقابلة الشخصية، وفي حالة التساوي يكون العنصر المرجح التالي :

نتائج اختبار المفاضلة بين المرشحين، وفي حالة التساوي يكون العنصر المرجح التالي :

الأقدمية في المرتبة الحالية، وفي حالة التساوي يكون العنصر المرجح التالي :

الأقدمية في تاريخ التعيين هكذا ( اليوم، الشهر، السنة ) .

معايير المفاضلة للترقيات للمرتبة ( العاشرة فما دون )

أن يكون تقييم الأداء الوظيفي للمرشح ( 30% ) .

أن تكون نتائج المقابلة الشخصية ( 30% ) .

أن تكون برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح ( 20% ) .

أن تكون المبادرات والإنجازات التي حققها الموظف ( 20% ) .

في حالة التساوي بين المرشحين يتم تطبيق هذه العناصر المرجحة

المقابلة الشخصية، وفي حالة التساوي يكون العنصر المرجح التالي :

برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرشح، وفي حالة التساوي يكون العنصر المرج التالي :

الأقدمية في المرتبة الحالية، وفي حالة التساوي يكون المرجح التالي :

الأقدمية في تاريخ التعيين هكذا ( اليوم، الشهر، السنة ) .

التقديم في الجامعة من هذا الرابط

يمكن لمنسوبي الجامعة التقديم عن طريق موقع جامعة الملك فيصل الرسمي، وهذا الأمر أكد عليه أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، كما أكدوا على أهمية كتابة جميع البيانات وإرسال المستندات المطلوبة في الإعلان أثناء فترة التقديم حتي لا يقوموا باستبعاد الطلب .

الآن وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم الشروط التي وضعتها جامعة الملك فيصل في المملكة لاستقبال طلبات الترقيات .