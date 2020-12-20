نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بأقساط ميسرة على 36 شهر دون حاجة لكفيل ب100 ألف لدى اليسر في المقال التالي
عمر شويل - جدة تمويل شخصي بأقساط ميسرة دون حاجة لكفيل هو كل ما يريده أي مقترض في المملكة العربية السعودية حيث يبحث المواطنين السعوديين على قرض شخصي بدون كفيل للحصول على مبلغ 100 ألف ريال كتمويل مناسب له من شركة اليسر للإجارة والتمويل يحتاجه من أجل السفر أو الزواج أو الأثاث وغيرها من القروض التمويلية الإسلامية الميسرة التي تقدمها تلك الشركة حيث تخضع شركة اليسر إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بل يعطي شركة اليسر الإجارة والتمويل قرض شخصي بفترة سداد ميسرة بمبلغ 200 ألف ريال سعودي بموافقة الضامن أو الكفيل لكي يتوافق مع رغبات العديد العملاء السعوديين لتمويل السيارات والتمويل الشخصي في السعودية ويمنح القرض الشخصي من خلال رابط الحصول على تمويل اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية ويتم الحصول عليه عند إرسال الأوراق المطلوبة للشركة
أهم مميزات تمويل شخصي بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية
- التمويل الشخصي يخضع لإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي والمعروف باسم ساما
- قرض بدون كفيل بتمويل 100 ألف ريال بنظام التوريق لتمويل الزواج أو تمويل الآثات أو تمويل السيارة أو تمويل الأسرة أو التمويل الشخصي
- قرض بموافقة الكفيل يصل إلى 200 ألف ريال سعودي
- بهامش ربح منافس يتم توفير التمويل الشخصي من شركة اليسر
- قرض شخصي بأقساط ميسرة شهرية حتى ستة وثلاثون شهر
- متوافق تمويل شركة اليسر مع أحكام الشريعة الإسلامية
شروط واحكام تمويل شخصي بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية
- المتقدم للقرض الشخصي لابد أن يكون مواطن سعودي الجنسية من السكان الأصليين فقط
- يتطلب قرض شركة اليسر راتب شهري 6000 ريال
- يبدأ قرض شركة اليسر من 21 عام حتى 60 عام
- يطلب قرض شركة اليسر متقاعدين حتى سبعون عام
- خدمة مدة العمل المطلوبة من شركة اليسر على الأقل ستة شهور
المستندات والأوراق المطلوبة لمنح قرض بدون كفيل لدى شركة اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية
- تعريف المقترض من شركة اليسر الراتب الشهري ويكون معترف بيه من الغرفة التجارية في القطاع الخاص بالسعودية
- توفير الهوية الوطنية وإرسالها لشركة اليسر ويوفر المقترض العنوان الوطني للموافقة على التمويل الشخصي بفترة سداد ميسرة
- إرسال كشف حساب بنكي لدى القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية
- يحتاج القرض الشخصي نموذج أستقطاع للمتقاعدين فقط لا غير
رابط التقديم وطريقة الحصول على قرض بدون كفيل بأقساط ميسرة لدى اليسر للتمويل في المملكة العربية السعودية
- يسمح بالأقتراض عن طريق الدخول على موقع شركة اليسر للتمويل في المملكة
- الضغط على طلب التمويل الشخصي بنظام التوريق
- توفير كافة البيانات المطلوبة وتسجيل كافة المعلومات المتعلقة بالقرض الشخصي بفترة سداد ميسرة 36 شهراً
- تقديم كافة الأوراق المطلوبة عبر شركة اليسر للتمويل في السعودية ويتم الحصول على القرض عند تطبيق الشروط والاحكام
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