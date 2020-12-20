نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر جمادى الأولى 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف راتب التقاعد معاش المتقاعدين في السعودية، تهتم المملكة العربية السعودية بأن يظل مواطنيها في راحة دائمة، سواء العاملين أو المتقاعدين، فتوضح للمواطنين السعوديين في المملكة الموعد الذي يتم فيه صرف الرواتب الخاصة بالمتقاعدين، وتمكنهم من أن يقوموا بحساب الرواتب الخاصة بهم بعد التعرف علي عدد السنوات التي أدوا فيها مهامهم الوظيفية، وعليه فإننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، موعد صرف راتب التقاعد أي معاش المتقاعدين، وذلك حسب ما أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتعاقد في السعودية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

في بداية كل عام توضح الهيئة العامة للمعاشات والتعاقد جدول للموعد الذي يتم فيه صرف المعاشات، ويكون الموعد محدد بالتاريخ الميلادي وليس الهجري، وإليكم موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر وشهور العام بأكملها، موضحه كالتالي:

موعد صرف راتب التقاعد الجديد لشهر ديسمبر 2020 هو يوم 24 ديسمبر 2020 الموافق : الخميس 9 جمادى الأولى 1442 هـ

موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر يناير يكون يوم ال26 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر فبراير يكون يوم ال25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر مارس يكون يوم ال25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر أبريل يكون يوم ال26 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر مايو يكون يوم ال18 من الشهر وهذا بسبب مناسبة عيد الفطر المبارك. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر يونيو يكون يوم ال25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر يوليو يكون يوم ال26 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر أغسطس يكون يوم ال25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر سبتمبر يكون يوم ال24 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر أكتوبر يكون يوم ال25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر نوفمبر يكون يوم ال25 من الشهر. موعد صرف معاش المتقاعدين في شهر ديسمبر يكون يوم ال24 من الشهر. الموافق : الخميس 9 جمادى الأولى 1442 هـ

رواتب المتقاعدين التأمينات

كانت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والمعاشات في المملكة العربية السعودية قد أوضحت أن أي مواطن سعودي يقيم في السعودية يكون له حق في الحصول علي تأمينات اجتماعية، ولكن مع توافر عدد ثلاث شروط مهمة جدا، وهي كالتالي:-

المواطن الذي خرج علي المعاش يكون قد بلغ سن الـ 60 عاماً أو أكثر من ذلك.

أن يكون لا يمارس أي عمل سواء حتي لو كان عمل خاص به.

أن يكون قد اشترك في التأمينات الاجتماعية السعودية لمدة لا تقل عن الـ 120 شهر أي عشر سنوات وهذا كحد أدني.

استعلام عن راتب التقاعد

إن أسهل طريقة تقوم من خلالها بإجراء استعلام عن راتب التقاعد أي المعاش بشكل إلكتروني المعاش في المملكة العربية السعودية، موضح إليكم كالتالي:-

الدخول علي موقع المؤسسة العامة للتقاعد عبر الرابط التالي: https://www.pension.gov.sa/. تسجيل الدخول علي موقع المؤسسة العامة للتقاعد السعودي. اختيار تسوية مستحقات تقاعدية. كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بك. كتابة رمز التحقق الظاهر أمامك. اضغط علي استعلام.

وبعدها سوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بالراتب التقاعدي الخاص بك.