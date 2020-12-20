كيفية طباعة اسئلة الاختبار النهائي ١٤٤٢ في الفُورمز pdf

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طباعة اسئلة الاختبار النهائي ١٤٤٢ أمر يشغل العديد من معلمين المملكة العربية السعودية، وذلك نظراً بطريقة الاختبارات الجديدة لهذا العام، حيث تعقد الاختبارات الالكترونية عن بعد ولأول مرة، مما يثير القلق والتوتر في نفوس الطلاب وأولياء الأمور، وحرص المعلمين على تأدية و وضع الاختبارات بشكل صحيح، وعدم التعرض لأي تعطيل أو خطأ عند وضع الاختبارات من قبل المعلمين عبر المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية لضمان سير العملية التعليمية، كما لو كانت داخل المدرسة، وقد أقيمت العديد من التعديلات والتطورات على إعداد هذه المنصات، لتعمل بشكل أفضل حتى يتم هدف الحكومة السعودية في توفير كافة السبل للطلاب والطالبات داخل المملكة. طباعة اسئلة الاختبار النهائي ١٤٤٢ أولاً: قم بالضغط على أيقونة القائمة الموجودة أسفل الصورة

بعد ذلك تقوم باختيار طباعة نموذج الاختبار من القائمة المنسدلة على الشاشة

من القائمة المنسدلة على الشاشة ثم نضغط على كلمة السماح

تقوم باختيار النموذج المراد طباعته

بعد ذلك نضغط على السهم الموجود آخر الصفحة

تظهر أيقونات نختار منها الواتس أب مثلا ونضغط إرسال

وبذلك تتمكن من طباعته. خطوات عمل نموذج اختبار الفصل الأول ١٤٤٢ تعد خطوات عمل نموذج اختبار أمر يهم كل معلم في هذه الفترة، وذلك لأنها تعد المرة الأولى لعقد الاختبارات في منصة مدرستي بهذه الطريقة لذلك سنوافيكم بخطوات عمل النموذج خلال السطور التالية: أولاً: في بداية النموذج يقوم المعلم بكتابة البسملة

بعد ذلك ينتقل إلى الجهة اليمنى من النموذج

يقوم بكتابة جملة المملكة العربية السعودية وزارة التعليم

ثم كتابة الإدارة العامة للتربية والتعليم ويقوم بتحديد المنطقة التعليمية

ثم تحديد اسم المكتب واسم المدرسة

يقوم المعلم بكتابة اسم المصحح، واسم المراجع

يوجد في منتصف النموذج قائمة تحتوي على “درجة الاختبار كاملة تكتب بالأرقام والحروف”

ولابد من الالتزام بترويسة وزارة التعليم بعد ذلك ينتقل المعلم للجهة اليسرى للنموذج يوجد بها: أيقونة اسم الطالب

خانة خاصة برقم الجلوس للطالب، كتابة اسم المادة

تحديد مدة الاختبار

توقيع المصحح، توقيع المراجع

في أسفل النموذج يقوم المعلم بكتابة اختبار الفصل الدراسي الأول أو الثاني ويحدد الدور الأول أو الثاني وأخيراً العام الدراسي. عمر شويل - جدة كيفية طباعة اسئلة الاختبار النهائي ١٤٤٢ في الفُورمز pdf - ثقفني التخطي إلى المحتوى

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