نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نماذج الاختبار النهائي للابتدائية مادة الرياضيات ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل نماذج الاختبار النهائي للابتدائية ١٤٤٢هـ، حيث يبحث العديد من الطلاب وكذلك أولياء أمورهم عن نماذج الاختبار النهائي للمرحلة الابتدائية لكل المواد الدراسية، وكذلك أيضا مادة الرياضيات، كذلك لاقتراب موعد الاختبار النهائي لطلاب المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية لعام 1442، لذلك سنتناول فى مقالنا هذا عرض العديد من النماذج الخاصة باختبارات لمادة الرياضيات ليتدرب الطلاب على كيفية أداء الاختبارات النهائية وطريقة الحل الصحيحة قبل البدء في الاختبارات النهائية.

نماذج الاختبار النهائي للابتدائية و مواعيد الاختبارات

تصدرت محركات البحث لجوجل في المملكة العربية السعودية عن نماذج و مواعيد الاختبارات النهائية للمراحل الدراسية المختلفة ومن بينها المرحلة الابتدائية، ومن هنا نجد أن مواعيد الخاصة بالمرحلة الابتدائية للاختبارات النهائية كما حددتها وزارة التربية والتعليم السعودية للفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٢ ستكون بداية من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 5 جماد الأول لعام 1442

تحميل نماذج اختبار رياضيات الصف الثالث الابتدائي

تحميل نماذج اختبار تجريبي رياضيات 3 ابتدائي

تحميل نماذج اختبار نهائي رياضيات الصف الرابع الابتدائي

تحميل نماذج اختبار نهائي رياضيات الصف الخامس الابتدائي

تحميل نماذج اختبار نهائي رياضيات الصف السادس الابتدائي

منصة مدرستي السعودية

قد عمدت وزارة التعليم على إطلاق منصة مدرستي لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية، وجعلتها المنصة الوحيدة المعتمدة والخاصة بها إلكترونيا، لكي يتواصل الطلاب مع معلميهم من خلالها، وإعطائهم الدروس والواجبات والرد على تساؤلات الطلاب من قبل المعلمين. وكذلك سوف يتم إجراء الاختبارات من خلال منصة مدرستي وفق مجموعة من التعليمات والإرشادات التي قد وضعتها الوزارة.

آلية توزيع درجات طلاب المرحلة الابتدائية في الاختبارات النهائية

قامت وزاره التعليم السعودية بنشر صور توضيحية لتوزيع درجات الطلاب المرحلة الابتدائية فسيتم توزيع درجات الطلاب السعوديين بداية من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف السادس الابتدائي ويكون توزيع درجات كالآتي :

المهام الأدائية: 10 درجات

المشاركة الصفية: 10 درجات

الواجبات المنزلية: 10 درجات

اختبارات قصيرة: 10 درجات

الاختبار النهائي: 10 درجات

مجموع الدرجات: 50 درجة

أما عن الصف الأول والثاني الابتدائي فيكون عبر التقويم المستمر للطلاب ومتابعتهم.

وبذلك نكون قد قدمنا لحضراتكم نماذج عديدة للاختبارات في مادة الرياضيات للصفوف الابتدائية للفصل الدراسي الأول ومعرفة أيضا طريقة توزيع درجات طلاب الابتدائية.