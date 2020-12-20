نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختبار الفصل الأول تفسير الأول متوسط ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختبار الفصل الأول تفسير يبحث العديد من طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية للصف الأول من المرحلة المتوسطة، وكذلك أولياء أمور الطلبة لعام 1442 عن نماذج اختبارات الفصل الأول لمادة التفسير، نظرا لقرب ميعاد الاختبارات النهائية الخاصة بهم ليتدربوا على حل أسئلة الاختبارات النهائية ، ويسرنا أن نقدم من خلال موقعنا هذا نماذج عديدة من اختبارات الفصل الأول في مادة التفسير للصف الأول متوسط لعام 1442

اختبار الفصل الأول تفسير

تشمل أسئلة اختبار الفصل الأول لمادة التفسير للصف الأول المتوسط لعام 1442 على عدة محتويات، سوف نوضحها في السطور القليلة القادمة، حيث يحتوي اختبار الفصل الدراسي الأول التفسير لطلاب الصف الأول للمرحلة المتوسطة على التالي:

اختبار التفسير يحتوي على بنك أسئلة التفسير الخاصة بالصف الأول المتوسط ثانيا اختبار الفترة الأولى ثالثا اختبار الفترة الثانية.

منهج مادة كتاب التفسير للصف الأول المتوسط

سنقدم لحضراتكم المنهج الخاص بكتاب التفسير

الوحدة الأولى: الالتجاء إلى الله وتعلق القلب به الوحدة الثانية: توحيد الله تعالى وعقوبة من خالف أمره الوحدة الثالثة: فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقوة توحيده الوحدة الرابعة: مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض صفات منكري البعث الوحدة الخامسة: مكانة البيت الحرام الوحدة السادسة: خطر اللسان و سبب الفلاح الوحدة السابعة: أحوال الانسان الوحدة الثامنة: التعريف بسورة النمل الوحدة التاسعة: قصة نبي الله سليمان عليه السلام الوحدة العاشرة: آيات الله الكونية الوحدة الحادية عشر: التعريف بسورة القصص الوحدة الثانية عشر: عناية الله تعالى بسيدنا موسى عليه السلام الوحدة الثالثة عشر: معجزة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الوحدة الرابعة عشرة: قصة قارون.

منصة مدرستي التعليمية

ستجرى اختبارات الصف الأول المتوسط لعام 1442 إلكترونيا على المنصة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية وهي منصة مدرستي التعليمية الالكترونية، والجدير بالذكر أن الاختبارات هذا العام ستجري الكترونية عبر الإنترنت وكذلك عرض نتائج الفصل الدراسي الأول سيكون عبر نظام نور، نظرا لوجود الأزمة الحالية التي اجتاحت البلاد، وذلك حفاظا على أرواح الطلاب السعوديين وذويهم وأيضا الحفاظ على السلامة العامة للمجتمع السعودي.