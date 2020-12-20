نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي.. دليل الاختبار الالكتروني للمعلمين ١٤٤٢هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهو دليل الاختبار الالكتروني للمعلمين ١٤٤٢هـ. حيث تم انطلاق منصة مدرستي كخطوة بداية أولى لبدء الاعتماد على التعليم الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية للعام الدراسي 1442، لنقل التعليم الأساسي الى مستوى متميز لم تشهده المملكة من قبل، كما ان الهدف الاساسي كان الحفاظ على صحة الطلاب، وتطوير استخدام التقنيات التكنولوجية المختلفة في جميع مجالات الحياة العصرية، وتميزت منصة مدرستى الإلكترونية بتقديم أقصى الخدمات من تقديم شروحات لجميع المناهج الدراسية، وايضا اجراء الاختبارات المتعددة للطلاب الكترونيا كما أنها قدمت دليل الاختبار الالكتروني للمعلمين ، مما أشاد بنجاح الاعتماد عليها وحققت نجاحا مذهلا أكثر من المتوقع. دليل الاختبار الالكتروني للمعلمين حتى يتم إجراء اختبار الكتروني من قبل المعلم يقوم بعمل هذه الخطوات: في البداية يقوم المعلم بزيارة منصة مدرستي

يختار أيقونة تسجيل دخول في مدرستي واختر حساب معلم

واختر حساب معلم يمكنه الدخول بحساب مايكروسوفت

يقوم المعلم باختيار المقررات والمصادر

يقوم المعلم بالضغط على أيقونة اختيارات

يقوم بكتابة عنوان خاص للاختبار

يقوم المعلم بجدولة وتسلسل الطلاب اللذي سوف يتم لهم الاختبار

يمكنك الآن اختيار نوع الاختبار

يقوم المعلم بتحديد وصف لذلك الاختبار

ثم يقوم بالضغط على كلمة التالي الموجودة بالأسفل

يقوم المعلم بتحديد الأسئلة من خلال الضغط على بنك الاسئلة

يقوم المعلم بتحديد درجات كل سؤال ثم يتم الضغط على كلمة حفظ. كيفية إضافة واجب عبر منصة مدرستي يقوم المعلم دوما بالدخول على بوابة منصة مدرستي من أجل إضافة كل جديد من اختبار أو واجب من ضمن دليل الاختبار الالكتروني للمعلمين ، ويمكن إضافة واجب من خلال الخطوات التالية: يقوم بالدخول على المنصة بواسطة حساب مايكروسوفت

يقوم المعلم بعمل تسلسل للواجب

يقوم بتحديد عنوان أو اسم للواجب

لابد من كتابة وصف ثم يضغط على كلمة التالي

يقوم المعلم بإدراج الاسئلة وتحديد درجة لكل سؤال

يقوم المعلم بالضغط على كلمة حفظ

يقوم المعلم بالدخول مرة أخرى على المنصة ويضغط على كلمة إرسال الواجب

بعد الانتهاء أصبح الواجب متاح الآن عبر المنصة ويقوم كل طالب بالدخول عليه والقيام بحل الاسئلة ثم يتم الضغط على كلمة حفظ وإرسال.

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