- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ عن بُعد أم حضوري في المقال التالي
عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأباء هل الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ عن بُعد ؟ هل سيكون الترم الثاني به حضور يومي أم سيكون التدريس فيه إلكترونيا؟ فهذه الأسئلة تدور في ذهن الكثير من الآباء والطلاب والمعلمين في الآونة الأخيرة، ويتسائلون أيضاً عن كيفية دراسة المواد والعلوم الدراسية في الترم الثاني من العام الدراسي؟، و متى ستنتهي الدراسة عن بعد ، هناك الكثير والكثير من التساؤلات حول هذا الأمر، وسنعرض لكم في هذا المقال كل الأمور والإجابات المليمة بهذا الموضوع، كما سنوضح لكم أسلوب الدراسة التي سوف تتبع في الترم الثاني من العام الدراسي الجاري1442.
هل الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ عن بُعد
- بعد أن قررت الحكومة السعودية التعلم عبر منصة مدرستي التعليمية ، منذ أن بدأت السنة الدراسية في شهر محرم من اليوم الحادي عشر لعام 1442 هجرياً
- فيتساءل الكثير من المعلمين والطلاب الحالة التي ستكون عليها الدراسة في الترم الثاني من العام الجاري، هل ستكون الدراسة في الترم الأول إلكترونية
والإجابة على هذه الأسئلة هي غير معروفة حتى الآن، لأنه لم ينظر في ذلك بعد لأنه لا نعرف ماذا سيحدث أو ما يكون متوقع في المستقبل
- فإذا تم حل المشكلة التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة، أي تم إيجاد حل لهذه المشكلة وتم توفيره لبني الإنسان من قِبل المملكة، ففي هذا الوقت سوف تعود الحياة كما كانت من قبل هذه الجائحة
- لكن إذ لم يتم حل هذه المشكلة فسوف يبقى الوضع كما هو عليه، مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة لذلك، وستظل الدراسة في المنازل وستظل عملية التعليم عن بعد
- وبحسب آخر تصريحات وزير التعليم فإن التعليم عن بعد مستمر حتى ما بعد الأزمة الصحية، أي أن التعليم في المملكة مقبل على مرحلة جديدة من التعليم.
هل الدراسة في السعودية عن بعد
- من المعروف أن الدراسة في المملكة العربية السعودية خلال هذا العام الدراسي ستكون عن بعد، بسبب ما تمر به البلاد من الأزمة الحالية، وكان المتبع في هذه السنة ما يلي:
- كان من المقرر أن تكون الدراسة خلال سبعة أسابيع في الفصل الدراسي الواحد
- لكن وزارة التعليم بالسعودية قد أعلنت عن استمرارية التعليم من المنزل، إلى أن تحل هذه المشكلة من قِبل العاملين عليها
- كما أوضحت أيضاً أنها سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل إلكتروني
- وبعد إجازة منتصف العام ستقوم الدولة بوضع الخطة المتبعة لإتمام الدراسة للفصل الدراسي الثاني
- وكل ذلك حتى تستطيع أن تقيم كل الأوضاع بشكل صحيح.
موعد بداية الفصل الدراسي الثاني
- وفقاً للمتبع من الدراسة فإن في نهاية السنة الميلادية في يوم 31 ديسمبر لعام2020
- وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني في اليوم السابع عشر من شهر يناير لعام 2021
- وسوف يتم الإعلان عن ذلك في أقرب وقت، وستصدر الوزارة القرارات المهمة بشأن ذاك الأمر
- وسوف توضح الوزارة الطريقة الصحيحة لمتابعة الدراسة أو ستكون في المدارس.
التعلم عن بعد من خلال تويتر
- أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان صحفيٍ لها، أن استمرارية العملية التعليمة عن بعد ستظل قائمة حتى الانتهاء من الفصل الدراسي الأول
- وقد أشارت في هذا البيان حيث تأكد على اهتمام القيادة الرشيدة لسلامة جميع طلابها من البنين والبنات، وكل أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والتدريبية في كل مجالات التعليم بشتى أنواعها
- وقد أجمعت الوزارة على أهمية الدرسة التعليمية عن بعد من خلال جميع المنصات التعليمية المطروحة من قبل الحكومة السعودية ومنها منصة مدرستي
- وقد اتخذت هذا القرار بعد أن قيمت النتيجة المتبعة بعد الفترة الماضية، من خلال اللجنتين التي قد قامت بطرحهم للتعليم الجامعي والتعليم العام
- وقد أُصدر قراراً بهذا الشأن وأنه سوف تستمر العملية التعليمية عن بعد حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الجاري 1442 للمرحلة الجامعية والعامة
- كما تقوم المؤسسة التعليمية وفق الضوابط والتعليمات المطبقة حالياً
- كما أكدت وزارة التعليم على خدمة ودعم خادم الحرمين الشرفين وولي عهده وحرصهم الشديد على استكمال العملية لجميع أبنائهم من الطلاب
- كما أوضحت الوزارة أنها ستقوم خلال الأيام المقبلة عن الاختبارات الموضوعة للتعليم وأنها ستكون إلكترونية.
- وندعو جميعاً لأبنائنا الطلاب بالنجاح والتفوق والسلامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ عن بُعد أم حضوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.