هل الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ عن بُعد أم حضوري

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عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الأباء هل الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ عن بُعد ؟ هل سيكون الترم الثاني به حضور يومي أم سيكون التدريس فيه إلكترونيا؟ فهذه الأسئلة تدور في ذهن الكثير من الآباء والطلاب والمعلمين في الآونة الأخيرة، ويتسائلون أيضاً عن كيفية دراسة المواد والعلوم الدراسية في الترم الثاني من العام الدراسي؟، و متى ستنتهي الدراسة عن بعد ، هناك الكثير والكثير من التساؤلات حول هذا الأمر، وسنعرض لكم في هذا المقال كل الأمور والإجابات المليمة بهذا الموضوع، كما سنوضح لكم أسلوب الدراسة التي سوف تتبع في الترم الثاني من العام الدراسي الجاري1442.

هل الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٢ عن بُعد

بعد أن قررت الحكومة السعودية التعلم عبر منصة مدرستي التعليمية ، منذ أن بدأت السنة الدراسية في شهر محرم من اليوم الحادي عشر لعام 1442 هجرياً فيتساءل الكثير من المعلمين والطلاب الحالة التي ستكون عليها الدراسة في الترم الثاني من العام الجاري، هل ستكون الدراسة في الترم الأول إلكترونية

والإجابة على هذه الأسئلة هي غير معروفة حتى الآن، لأنه لم ينظر في ذلك بعد لأنه لا نعرف ماذا سيحدث أو ما يكون متوقع في المستقبل

فإذا تم حل المشكلة التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة، أي تم إيجاد حل لهذه المشكلة وتم توفيره لبني الإنسان من قِبل المملكة، ففي هذا الوقت سوف تعود الحياة كما كانت من قبل هذه الجائحة لكن إذ لم يتم حل هذه المشكلة فسوف يبقى الوضع كما هو عليه، مع أخذ كل الاحتياطات اللازمة لذلك، وستظل الدراسة في المنازل وستظل عملية التعليم عن بعد وبحسب آخر تصريحات وزير التعليم فإن التعليم عن بعد مستمر حتى ما بعد الأزمة الصحية، أي أن التعليم في المملكة مقبل على مرحلة جديدة من التعليم.

هل الدراسة في السعودية عن بعد

من المعروف أن الدراسة في المملكة العربية السعودية خلال هذا العام الدراسي ستكون عن بعد، بسبب ما تمر به البلاد من الأزمة الحالية، وكان المتبع في هذه السنة ما يلي:

كان من المقرر أن تكون الدراسة خلال سبعة أسابيع في الفصل الدراسي الواحد

لكن وزارة التعليم بالسعودية قد أعلنت عن استمرارية التعليم من المنزل، إلى أن تحل هذه المشكلة من قِبل العاملين عليها

كما أوضحت أيضاً أنها سوف تعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بشكل إلكتروني

وبعد إجازة منتصف العام ستقوم الدولة بوضع الخطة المتبعة لإتمام الدراسة للفصل الدراسي الثاني

ستقوم الدولة بوضع الخطة المتبعة لإتمام الدراسة للفصل الدراسي الثاني وكل ذلك حتى تستطيع أن تقيم كل الأوضاع بشكل صحيح.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

وفقاً للمتبع من الدراسة فإن في نهاية السنة الميلادية في يوم 31 ديسمبر لعام2020

وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني في اليوم السابع عشر من شهر يناير لعام 2021

في اليوم السابع عشر من شهر يناير لعام 2021 وسوف يتم الإعلان عن ذلك في أقرب وقت، وستصدر الوزارة القرارات المهمة بشأن ذاك الأمر

وسوف توضح الوزارة الطريقة الصحيحة لمتابعة الدراسة أو ستكون في المدارس.

التعلم عن بعد من خلال تويتر