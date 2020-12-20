نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 فى السعودية واجازة نصف العام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوشك الفصل الدراسي الأول على الأنتهاء وإجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية الأبتدائية والمتوسطة والثانوية، فالتعليم فى المملكة العربية السعودية يتبع نظام التعليم عن بعد، كما أن إجراء الاختبارات تتم بنظام التعليم عن بعد، وينتظر الأن الطلاب والأباء إعلان موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442 وأيضاً موعد إجازة نصف العام، وذلك ما سنقوم بتوضيحه لكم الأن من خلال هذا المقال.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول 1442 بالسعودية

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة التعليم السعودية “ابتسام الشهري” عن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول مؤكدة على أن إجراء الاختبارات لجميع الفصول الدراسية سيتم من خلال نظام التعليم عن بعد، وذلك بعد توصية وزارة الصحة السعودية على الاستمرار فى هذا النظام للمحافظة على صحة الطلاب.

فقد أوضحت “الشهري” أن موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول سيوافق يوم الأحد الخامس من شهر جماد الأول 1442 وحتى يوم الخميس الموافق 16 من شهر جماد الأول 1442، وذلك وفقاً لتقويم الدراسي لهذا العام.

موعد إجازة نصف العام 1442 بالسعودية

فقد اوضحت وزارة التعليم السعودية أن إجازة نصف العام لعام 1442 من المقرر أن تبدأ يوم الخميس الموافق 16 من شهر جماد الأول 1442 حتى يوم السبت الموافق 3 من شهر جماد الأخر لعام 1442

موعد بدأ الفصل الدارسي الثاني 1442 بالسعودية

أوضحت وزارة التعليم السعودية أن بدأ الفصل الدراسي الثاني فى المملكة العربية السعودية سيوافق يوم الأحد 4 من شهر جماد الأخر 1442، وذلك لينتهي يوم الخميس الموافق 22 من شهر شوال 1442

جدول اجازات المدارس فى السعودية

اليوم الوطني : يوافق يوم الأربعاء 6 من شهر صفر 1442، وينتهي يوم الخميس الموافق 7 من شهر صفر 1442 اجازة نصف العام: تبدأ يوم الخميس الموافق 16 من شهر جماد الأول 1442، وتنتهي يوم السبت الموافق 3 من شهر جماد الأخر. اجازة نهاية العام الدراسي: تبدأ يوم الخميس الموافق 22 من شهر شوال، وذلك حتى بداية العام الدراسي الجديد.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض كل ما هو متعلق باجازة المدارس فى السعودية وأيضاً مواعيد الاختبارات لجميع المراحل التعليمية بالمملكة العربية السعودية، فى انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم حول جدول الاختبارات الخاص بالمراحل التعليمية المختلفة.