نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة إحكام و المدة الزمنية المتاحة لتلقي طلبات تملك عقار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت عقارات الدولة رابط منصة إحكام بداية من اليوم الأحد وذلك لبدء رفع الأوراق الثبوتية بصيغ الملفات المشار إليها، كما أعلنت عن الرقم الموحد لاستقبال التساؤلات والشكاوى من المواطنين الراغبين في تملك العقارات، كما أوضحنا فإن التسجيل متاح منذ صباح اليوم الأحد وحتى نهاية العام القادم وفق جدول محدد لاستقبال ومراجعة الطلبات من المقام السامي بعد التأكد من أن المناطق المشار إليها في العقد من الأماكن التي يجوز البناء عليها وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من راغبي تملك عقارك في تقديم ما يثبت أحفيتهم في التملك.

رابط منصة إحكام لتملك عقارك

من خلال منصة إحكام على الرابط (https://www.spga.gov.sa) ومن خلاله تستطيعون رفع الأوراق الثبوتية، أكدت هيئة عقارات الدولة على أن اللجان المشكلة لمراجعة ملفات التقديم عمل بمبادئ وأسس منها التنظيم والجودة والفاعلية لذا فقد أتاحت رقم للشكاوى موحد (920035544) للتفاعل المباشر مع المواطنين لتقديم أي ملاحظات أو شكاوى قد واجهتهم أثناء تجهيز ما يثبت تملكهم للعقار ، كما أشارت إلى تواجد الرسومات الهندسية وخلافة من الأوراق الضرورية للتقديم من خلال المكاتب الهندسية التابعة للهيئة المنتشرة في كافة مناطق المملكة.

شروط التقديم لتملك عقارك

شروط منصة إحكام

نوهت الهيئة إلى عدة شروط يرجى التنبه لها قبل رفع ما يفيد بأحقية التملك وقد أوضحت أن هناك شروط عامة وشروط خاصة وكان من أهم الشروط العامة وهي:_

أن يلتزم المتقدم بالمدة الزمنية التي أتاحتها الهيئة.

أن يكون العقار من العقارات التي لم يتم الفصل فيها بحكم قضائي.

أن لا يتعارض مكان البناء والأماكن التنظيمية في الدولة.

أن يكون مكان العقار في مكان يجوز البناء عليها وغير ذلك فقد يواجه الطلب بالرفض من قبل الهيئة الهندسية.