نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات 1442 إلكترونياً الهيئة العامة لعقارات الدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات 1442 ، ما زلنا نتابع معكم أهم وأخر الأخبار عن الهيئة العامة لعقارات الدولة حيث تم الإعلان عن بدء استقبال طلبات التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات 1442 ، كما تم الإعلان أيضاً عن الشروط التي يجب توافرها لقبول طلبات التملك وشروط قبول طلب التعديل، فيما تم إيضاح المستندات المطلوبة للتسجيل في منصة احكام لتملك العقارات 1442، لذلك نختص في هذا المقال رصد التفاصيل الكاملة عن إعلان الهيئة العامة لعقارات الدولة فيما يخص بدء استقبال طلبات التسجيل لتملك العقارات، وتقديم حجج الاستحكام.

التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات

التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات 1442 ، أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة اليوم الأحد الموافق 5-5-1442 الموافق بالتاريخ الميلادي 20-12-2020 اطلاق منصة احكام لبدء استقبال طلبات التسجيل لتملك العقارات، وذلك بعد استيفاء الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، ومن المتوقع أن تشهد منصة احكام إقبال كبير من جانب جميع الأشخاص الراغبين في تملك عقاراتهم الجديدة.

وفي نفس الإطار أكدت الامانة العامة إعادة النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، وأنه يتوجب غحضار وإرفاق جميع المستندات المطلوبة من أجل تملك العقارات، وكان ذلك رداً على أحد المواطنين ممن سبق لهم تقديم طلب حجج الاستحكام لدى المحاكم.

شروط التسجيل في منصة احكام لتملك العقارات 1442

نشرت الهيئة العامة لعقارات الدولة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر شروط طلبات التملك للعقارات الجديدة، والتي تضمنت أن يكون مُقدماً خلال سنة من تاريخ 5-5-1442، وأن لا يكون المتقدم قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي، وأن لا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز الملكية فيها شرعاً أو بموجب الاوامر الملكية والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء السعودي، ويمكنكم الإطلاع أكثر على التفاصيل من خلال الصور المرفقة.

رابط التسجيل في منصة احكام الهئية العامة لعقارات الدولة

من خلال رابط الهيئة العامة لعقارات الدولة، يمكنكم الآن الدخول والتسجيل في منصة احكام لتملك العقارات، فيما يمكنكم الإطلاع على المزيد من التفاصيل فيما يخص حجج الاستحكام والتفاصيل الأخرى التي ترغبون بمعرفتها كما يُمكنكم التواصل مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طريق الحساب الرسمي الخاص بها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.