نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحكام الرقمية لتملك العقارات إلكترونياً من الهيئة العامة لعقارات الدولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بإطلاق منصة إحكام الرقمية لتملك العقارات إلكترونياً، وذلك من يوم الأحد الموافق 5 جمادي الأولى 1422هـ، 20 ديسمبر 2020م، وذلك وفق الشروط التي أعلنت عنها الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت الهيئة عبر موقعها الرسمي على تويتر بنشر رقم التليفون الذي يستطيع من خلاله الراغبين في الحصول على تملك العقارات التواصل، وقالت أنها ترحب بالتواصل مع المواطنين عبر رقم الاتصال الموحد 920035544، والرد على استفساراتهم بخصوص لجان النظر في طلبات التملك، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني الإخباري، بالتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة للتمكين من تملك العقارات.

شروط تمليك العقارات للتسجيل في منصة إحكام الرقمية

هناك بعد الشروط التي حددتها الهيئة العامة لعقارات الدولة لتملك الأراضي إلكترونياً وهى كما يلي:-

يجب أن يكون الطلب مقدماً خلال عام من تاريخ 2020/12/20م، 1442/05/05هـ. ألا يكون العقار قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي نهائي. يجب ألا يكون العقار موجود ضمن المناطق التي لا يجوز فيها التملك شرعاً، أو من خلال الأوامر والتعليمات والقرارات، وتشمل هذه المواقع حدود الحرمين الشريفين، المشاعر الدينية والمباني التابعة لها، الأراضي التي توجد على السواحل وحرم البحر، مناطق مشاريع الاستزراع السمكي، المحميات الوطنية وحرمها، الأراضي الخاصة بالمتنزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، الأراضي الخاصة بالمراعي والغابات، قمم الجبال، المواقع التي تحتوي على الخامات المعدنية، المجاري الخاصة بالأودية والسيول، المواقع الأثرية، المناطق الخاصة بالمواد الهيدروكربونية والطاقة والتعدين، المسارات الخاصة بمحطات الكهرباء، المناطق الخاصة بمصادر المياه والسدود وحرمها، أملاك الدولة العامة. لا ينفي التصوير الجوي أو المخططات التنظيمية، وجود أحياء في العقار الذي نرغب في تملكه قبل أمر المنع الصادر بمرسوم ملكي رقم 21679 بتاريخ 9/11/1387هـ.

المستندات والأوراق المطلوبة لتملك العقارات

هناك بعض الوثائق والمستندات المطلوبة لتملك الأراضي عبر منصة إحكام الرقمية وهى كالآتي:-

القيام بإحضار رسم مساحي من أحد المكاتب المعتمدة، وأن يكون متضمن الاحداثيات، والموقع ونوع العقار، وحدود العقار، وأضلاعه، ومساحته.

إحضار وثائق الملكية والأحياء.

وقامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالكشف عن المرفقات المطلوبة، والتي تأتي من خلال مكتب هندسي ومساحة، وهى عبارة عن ملف اوتوكاد للكروكي المرفوع سنة 2013، ومخطط يكون بصيغة SHAPEFILE، تكون فيه حدود الأرض، والمساحة ، والإحداثيات، جدول البيانات الخاصة بالأرض مدون فيه اسم المالك، والمدينة، والمساحة، وتاريخ الرقم، تضاف إلى خانة POLYGON في النقطة 2، تقرير مساحي بصيغة PDF مختوم من المكتب الهندسي.