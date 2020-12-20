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عمر شويل - جدة كم الباقي على موعد صرف حساب مواطن لعام 1442، مع مرور أيام ودخول عام جديد وبداية شهر جديد يترقب الجميع وينتظر معرفة كل ماهو خاص بحساب مواطن من تحديثات خاصة بالشروط أو موعد الصرف، فتزداد عمليات البحث والتساؤل عن كم باقي على صرف حساب مواطن، وهناك من يسال عن شروط التسجيل، وخطوات التسجيل.

موعد الراتب، من اكثر الأمور أهمية التي تشغل الكثير في عمليات البحث خاصة مع بداية شهر جديد، سنعرض لكم اليوم عبر موقع ثقفني مواعيد صرف حساب مواطن1442/2021، مع اهم شروط التسجيل والخطوات في حساب مواطن الحساب الوطني التي أطلقته المملكة العربية السعودية بداء في عام 2017،واهم أهدافه هو تخفيف الأعباء على المواطن السعودي مع تقديم الدعم، وفى عام 2019 تم أطلاق موقع يعمل على نظام الهواتف لتقديم افضل الخدمات والمساعدة.

كم باقي على صرف حساب مواطن

مع قرب انتهاء شهر ديسمبر 2020 وبعد معرفة موعد صرف راتب حساب مواطن لشهر ديسمبر كان في يوم الخميس اليوم العاشر من الشهر ديسمبر الحالي كما هو معلن على الصفحة الرسمية الخاصة بحساب مواطن، قام من يستحق من المواطنين بصرف الدفعة ومن توافرت به الشروط، وبدا البحث والتساؤل حول كم الباقي على حساب مواطن، للعام الجديد2021/1442 ولاكن يجب معرفة الشروط التي يجب توافرها في من يستحق صرف، سنعرض لكم الشروط التي يجب توافرها لاستحقاق الدعم، والشروط تسجيل في برنامج حساب مواطن.

شروط للحصول على الدعم

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

زوجة المواطن السعودي.

ألا يزيد الدخل عن عشرة الأف ريال سعودي.

يجب أن يكون مقيم بالمملكة العربية السعودية.

يمكن لاستفادة السعودي الغير متزوج.

الأم الأرملة والمطلقة.

شروط التسجيل في برنامج حساب مواطن

ويمكن الاتصال على الرقم الخاص بحساب المواطن وهو (19912) لمعرفة المزيد من المعلومات متاح من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساء طول أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة والسبت.

كم الباقي على راتب حساب مواطن

موعد صرف حساب مواطن بالشهر الميلادي وما يقابله بالهجري لعام 2021/1442، سنعرض لكم خريطة الصرف قبل دخول العام الجديد وكم الباقي على الصرف حساب مواطن، تم تحديد أيام الصرف ويجب معرفة أن يوم الجمعة والسبت أجازة رسمية، لتلك الأمر فمن كان حساب يوم الجمعة سيتم نزول الحساب يوم الخميس، ومن كان الحساب يوم السبت سيتم نزول الحساب يوم الأحد.

حساب المواطن جمادى الأول ١٤٤٢ | يناير٢٠٢١( سيم نزول الراتب الثلاثاء 1442/05/21هـ الموافق 2021/01/05م ).

حساب المواطن جمادى الآخر ١٤٤٢ | فبراير ٢٠٢١ (الأربعاء 1442/06/28هـ الموافق 2021/02/10م ). حساب المواطن رجب ١٤٤٢ | مارس ٢٠٢١ (الأربعاء 1442/07/26هـ الموافق 2021/03/10م). حساب المواطن شعبان ١٤٤٢ | أبريل ٢٠٢١ (الأحد 1442/08/29هـ الموافق 2021/04/11م ). حساب المواطن رمضان ١٤٤٢ | مايو ٢٠٢١ ( الاثنين 1442/09/28هـ الموافق 2021/05/10م ). حساب المواطن شوال ١٤٤٢ | يونيو ٢٠٢١ (الخميس 1442/10/29هـ الموافق 2021/06/10م). حساب المواطن ذو القعدة ١٤٤٢ | يوليو ٢٠٢١ ( الأحد 1442/12/01هـ الموافق 2021/07/11م ). حساب المواطن ذو الحجة ١٤٤٢ | أغسطس ٢٠٢١ ( الثلاثاء 1443/01/02هـ الموافق 2021/08/10م ).

كم الباقي على حساب مواطن لعام2021/1442، مع اهم الشروط لاستحقاق الدعم وشروط التسجيل عبر موقع تقفني.