تجربة إنتاج فيلم (ياجوج) بثقافة وفنون الأحساء

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دوت الخليج – الأحساء : علي بن زيد
استضاف نادي السينما بجمعية الثقافة و الفنون بالأحساء منتج و مخرج فيلم (ياجوج : لعنة إرم) المخرج فهمي فرحات.
و إدارة الامسية حسن الحرز وذلك بقاعة عبدالرحمن الحمد بمقر الجمعية بالأحساء ، والفلم هو أول فلم سعودي تفاعلي مباشر عبر تطبيق الانستغرام.
وتدور فكرة الفیلم حول مسافرین على متن حافلة سیاحیة في طریقهم إلى موقع مكتشف حدیثًا تحت كثبان الربع الخالي ، وبعد نهاية الفلم دار النقاش من قبل الحاضرين والمهتمين بصناعة الأفلام.
وبين مخرج الفيلم فهمي فرحات بأن فيلم أرم التجربة الأولى على مستوى الوطن العربي التي تجمع بين ٣ فئات وهم ( السينمائيون ، والمسرحيون ، ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي) في موقع واحد.
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