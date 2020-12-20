تجربة إنتاج فيلم (ياجوج) بثقافة وفنون الأحساء

دوت الخليج – الأحساء : علي بن زيد

استضاف نادي السينما بجمعية الثقافة و الفنون بالأحساء منتج و مخرج فيلم (ياجوج : لعنة إرم) المخرج فهمي فرحات.

و إدارة الامسية حسن الحرز وذلك بقاعة عبدالرحمن الحمد بمقر الجمعية بالأحساء ، والفلم هو أول فلم سعودي تفاعلي مباشر عبر تطبيق الانستغرام.

وتدور فكرة الفیلم حول مسافرین على متن حافلة سیاحیة في طریقهم إلى موقع مكتشف حدیثًا تحت كثبان الربع الخالي ، وبعد نهاية الفلم دار النقاش من قبل الحاضرين والمهتمين بصناعة الأفلام.

وبين مخرج الفيلم فهمي فرحات بأن فيلم أرم التجربة الأولى على مستوى الوطن العربي التي تجمع بين ٣ فئات وهم ( السينمائيون ، والمسرحيون ، ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي) في موقع واحد.