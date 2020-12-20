خالد بن سلمان: نتطلع إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان

بلادي – الرياض :
قال نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إنه “في ظل توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي ولي العهد -حفظهما الله-، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياسة المملكة الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار للبلد الجار الشقيق يمن العروبة وتحقيق تطلعات شعبه، وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية”.
وأضاف في سلسلة تغريدات له اليوم عبر تويتر: تجاوز اتفاق الرياض كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة، والأشقاء في الإمارات ودول التحالف، واستجابة الأطراف اليمنية لها، ودلالة ذلك حرصهم الحقيقي والأخوي الصادق على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وتابع: نتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه الى بر الأمان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحّد الجهود وتهون الصعاب وتتحقّق الآمال.
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