شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأحد

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن تسجيل إصابة 162 جديدة بفيروس “كورونا”، و 10حالة وفاة ، و 156 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 361010 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 351878 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6122 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأحد .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :