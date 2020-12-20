نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض الضمان الاجتماعي الجديد براتب 2000 ريال فقط من بنك التنمية 2020 | شروط الحصول علي قروض بنك التنمية الاجتماعية إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم القروض التي يتم تقديمها من خلال البنك، فمثل هذه القروض أحد أهم المساعدات التي تقدمها حكومة المملكة لجميع المواطنين الذين يواجهون أجواء معيشية صعبة خاصة بعد الارتفاع الملحوظ للأسعار والخدمات المختلفة داخل المملكة، قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية ترجمة حقيقية لمساعدة المواطن الذي يحتاج إلى مساعدة فعلية، وقد وفر بنك التنمية الاجتماعية تسهيلات كبيرة للحصول على قرض الضمان الاجتماعي ولكن وفق شروط يجب توافرها لضمان وصول المساندة والدعم لمن يستحق، وسوف نوضح لكم تفصيلياً الشروط وخطوات الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي في التفاصيل القادمة.

شروط الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية

يجب أن يكون المستفيد من قرض الضمان شخص سعودي الجنسية.

ألا يرتبط اسمه بأي مديونية لم يتم سدادها بأي بنك أخر.

الالتزام الكامل بدفع الأقساط المتعلقة بالقرض في مواعيدها المحددة.

ألا يقل الدخل الشهرى للمستفيد عن 2000 ريال سعودي.

قروض مختلفة يقدمها بنك التنمية لمواطني المملكة

بنك التنمية الاجتماعية يقدم للمواطن السعودي تمويلات وقروض مختلفة الأغراض، ومن هذه القروض التمويل الشخصي (موظف حكومي، وموظف القطاع الخاص، والمتقاعد، والطالب) مع تقديم تمويل متخصص للزواج، وتمويل من أجل الترميم العقاري، وتمويل كنف خاص (بالمطلقات والأرامل) فكل هذه القروض تتم بتسهيلات كبيرة لمن يرغب في الحصول عليها، وفق تسهيلات كبيرة لكل مواطن يرغب في التمويل بشرط توافر الشروط المحددة من قبل بنك التنمية الاجتماعية.

خطوات الحصول علي قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية

بداية الحصول علي قرض الضمان يبدأ بتسجيل حساب جديد من خلال الموقع الأتي: بنك التنمية الاجتماعية.

ثاني الخطوات وهي الدخول باسم المستخدم ثم كلمة المرور.

اختيار القرض الذي يرغب به كل مستفيد ويتوافق مع احتياجاته، ثم اختيار اقرب فرع له.

شروط قروض السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

يوفر بنك التنمية الاجتماعية قروض خاصة بالسيارات للمواطنين بالمملكة العربية، حيث يوفر قروض تصل الي حدود 100 ألف ريال وذلك للسيارات الخاصة بالأجرة العامة بالمملكة، وتوفير قروض تصل الي 150 ألف ريال للسيارات الخاصة بالأجرة الخاصة، وتوفير سيارات خاصة بالنقل الخاص بالمدارس تصل الي 200 ألف ريال.

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية أحد أهم البنوك الداعمة للمواطن السعودي داخل المملكة، حيث كل فترة زمنية يتم تقديم برامج تمويلية جديدة حتى تتناسب مع جميع الاحتياجات الشخصية لجميع المواطنين المقيمون بالمملكة، والهدف من هذه البرامج التمويلية هو دعم المواطن السعودي ومساعدته علي مسايرة التطورات الاقتصادية الجديدة بالمملكة.