نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تملك العقارات وطريقة تقديم الطلبات والشروط عقارات السعودية منصة إحكام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تملك العقارات السعودية وطريقة تقديم طلبات التملك حيث تستعد الهيئة العامة لعقارات المملكة العربية السعودية، وقد بدأت الجهات المختصة في تلقي طلبات تملك العقارات، بالتزامن مع إطلاق منصة إحكام التي سوف تستقبل تلك الطلبات إلكترونيًا توفيراً للوقت والجُهد وحفاظاً على سلامة المجتمع والمواطنين في ظل ما تمر به المملكة من مواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، وهو ما أوضحه رئيس الهيئة خلال تصريحات صحفية مؤخرًا، موضحاً أن المنصة من المقرر إطلاقها يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري الموافق الخامس من جمادى الأولى، وسيكون بمقدورها خدمة ملايين المواطنين في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، وبذلك تبدأ الهيئة الأحد المقبل في استقبال طلبات تملّك العقارات للمواطنين إلكترونيًا عبر المنصة.

شروط تملك العقارات في السعودية منصة إحكام

حيث نشرت الجهات المختصة عبر الحساب الرسمي لها نطلب من المواطنين تسليم جميع وثائق عقاراتهم لرفعها إلى الجهات المختصة وقد تم توفير لكبار السن كل الخدمات في جميع الفروع تسهيلًا لجميع المواطنين،وقد قام نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات السعودية حمزة العسكر بالتأكيد أن الأراضي في بعض المناطق التي تم توارثها أبًا عن جد بالعرف دون أوراق ثبوتية أو وثائق يتم تركها للإثبات للمواطنين بأي وسيلة تملك لها، ونقدم لكم شروط تملك العقارات الآتية:

ألا تكون المساحة المطلوبة بالمناطق المسماة بالمحرمات.

تقديم الطلبات متاح لمن لديهم مستمسكات شرعية أو مبايعات قيمة.

لمن لم يتسنى لهم الحصول على صكوك خلال الفترة الماضية.

ألا تكون المساحة موجودة في بطون الأودية أو شعاب الجبال أو أرجاءها.

ألا تكون المساحة المطلوب تملكها داخل حدود الحرمين الشريفين.

لمن يريد استكمال إجراءات حجج الاستحكام الصادرة سابقًا.

لمن يملك إجراءات الاستحكام أو طلبات التعديلات الشكلية.

طريقة تقديم طلبات تملك العقارات المملكة السعودية

بعد إطلاق منصة إحكام التي يتم من خلالها تقديم طلبات تملك العقارات، سيكون التقدم على عقارات الدولة متاح التقديم من خلال دخول صاحب الطلب على المنصة ويقوم بتعبئة نموذج طلب تملك العقار، على أن يقوم بإرفاق معه ما يدعم من وثائق تملك أياً كان نوعها أي الأوراق والمستندات المؤكدة للبيانات الشخصية المسجلة، ثم بعد ذلك يقوم بتسجيل رقم الطلب، يلي ذلك الذهاب لأي مكتب مساحي مُعتمد لاعتماد الرفع المساحي عن طريق المنصة، ثم حفظ ما تم رفعه وتسجيله وإرفاقه، على أن يتم التواصل لاحقًا مع صاحب الطلب لمعرفة آخر المستجدات بعد مراجعة المستندات المُرفقة.