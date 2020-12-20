نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديل نظام الضمان الاجتماعي.. تعديلات على راتب الضمان السعودي ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي أهم القرارات التي جاءت في تعديل نظام الضمان الاجتماعي ؟ حيث كانت آخر خطوات وزارة الموارد البشرية والتنمية، عمل مجموعة من التعديلات التي تخص المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكذلك قامت الوزارة بتحديد من لديهم الحق في الاستفادة من الضمان، ومن هم غير مستحقي راتب الضمان، ومن هنا يمكنك التعرف على أهم التعديلات التي تخص راتب الضمان الاجتماعي 1442 ، أو كما يسمى المساعدة المقطوعة.

تعديل نظام الضمان الاجتماعي 1442

جاءت قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص صرف راتب الضمان الاجتماعي التالي:

في حالة ثبوت أن مستفيد الضمان لا يقوم بصرف قيمة راتب الضمان على أسرته يُفرض عليه غرامة بقيمة 5 آلاف ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر

وفي حالة ثبوت أن المستفيد ليس بحاجة لقيمة الراتب، وليس له الحق في صرفه يُفرض عليه غرامة بقيمة 10 آلاف ريال سعودي بحد أقصى، وعقوبة بالسجن لمدة عام كامل.

المستفيدين من صرف معاش الضمان الاجتماعي

تم تحديد الحالات التي تتمكن من صرف معاش الضمان على أن تكون أحد هذه الحالات التالية:

أرملة أو مطلقة غير سعودية، ولكن لها أطفال سعوديين

المرأة الغير سعودية ولكن متزوجة من سعودي الجنسية

أرملة أو مطلقة سعودية من زوج غير سعودي الجنسية

ذوي الإعاقات الدائمة

الأرملة التي تنفق على أيتام وحاملون لبطاقات تنقل

سعودي الجنسية الذي راتبه أقل من المعاش.

حالات عدم الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي 2020

في حين تم تحديد حالات صرف معاش الضمان ، تم تحديد مجموعة من الفئات تُمنع من صرف المعاش وهم كالتالي:

وجود البيانات المقدمة للضمان غير صحيحة

تأخر تحديث مستفيد الضمان لحالته بمدة تتجاوز الشهر

عدم التزام المواطن بخطة التأهيل

عدم البحث عن العمل في حالة ثبوت أن المستفيد قادر عن العمل

ثبوت إقامة المستفيد بشكل دائم في مركز علاجي

في حالة ثبوت أي حالة من الحالات السابقة يتم وقف صرف معاش الضمان عن المستفيد

وبذلك يكون تم عرض كل ما يخص تعديلات نظام الضمان الاجتماعي الخاصة براتب الضمان ، و عرض أسماء مستفيدين الضمان الاجتماعي.