ريلمي تنهي آخر استعداداتها لإطلاق تحفتها التقنية realme X50 Pro 5G لشبكات الجيل الخامس في المملكة

دوت الخليج – جدة : أوصاف الفارس

أعلنت ريلمي، العلامة التجارية الأسرع نموًا في عالم الهواتف الذكية، عن انهاء آخر استعداداتها لإطلاق realme X50 Pro في السوق السعودية، وسيكون X50 Pro أول هاتف رائد متوافق مع شبكات الجيل الخامس يتم إطلاقه في السوق المحلية.

وسوف يكون ريلمي X50 Pro 5G من أوائل الهواتف الرائدة التي تدعمها منصة Qualcomm:registered: Snapdragon :tm: 865 5G المحمولة، والتي تدعم شبكة NSA / SA 5G. كما أنه يأتي مع كاميرا رباعية الدفع بدقة 64 ميجابكسل Hawk Eye AI وكاميرا سيلفي ثنائية الزاوية عريضة 32 ميجابكسل وشاشة AMOLED بمعدل تحديث 90 هرتز وشحن فلاش SuperDart 65W، مما يجعله جهازا رائدًا تنافسيًا مع قدرة أداء عالية.

ومن النقاط البارزة في هذا الجهاز تقنية الشحن السريع SuperWart الجديدة بقوة 65 واط والتي تتيح للمستخدمين الحفاظ على الشاشة وتشغيلها بسرعة الشحن السريع، حيث يحتاج المستخدم فقط إلى 35 دقيقة لشحن البطارية المزدوجة الخلايا تبلغ مساحتها 4200 مللي أمبير في الساعة بالكامل، وهي واحدة من أسرع تقنيات الشحن حاليًا في هذه الصناعة. يتم تجهيزها بمعالجةUI realme الجديدة تمامًا التي تعتمد على Android 10، وتتمسك بـ “التصميم الحقيقي” الذي يتميز بالأصالة والعصرية وبساطة التصميم، كما يدعم الجهاز محرك NFC متعدد الوظائف، ومحرك خطي عن طريق اللمس، وخصائص رائدة أخرى مثل نظام GPS مزدوج النطاق ومكبرات صوت فائقة تدعم Dolby Atmos مما يحسن تجربة المستخدم في جميع الجوانب.

بإمكانكم متابعة البث المباشر لإطلاق ريلمي X50 ProK، وسيكون لديك الفرصة لربح هذا الجهاز المميز والعديد من الجوائز القيمة وذلك يوم 23 ديسمبر في تمام الساعة 9 مساء على قنوات التواصل الاجتماعي لـ ريلمي، يوتيوب، تويتر و فيسبوك.