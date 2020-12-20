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عمر شويل - جدة موعد بداية ونهاية اجازة نصف العام الدراسي الأول 1442 بالسعودية ، يعد هذا السؤال من من اهم الأسئلة التي يبحث عنها الطلاب بالمملكة حيث يريدون معرفة موعد اجازة نصف الفصل الدراسي الأول بعد قضاء وقت طويل في استذكار الدروس والامتحانات فها هنا قد تم تحديد موعد بداية ونهاية الإجازة حيث وضعت وزارة التعليم بالسعودية خطة التقويم الدراسي الخاص بالفصل الدراسي هذا العام 1442 والخاص بالمراحل الدراسية الثلاثة والتي تبدأ من (الثانوية المتوسطة – الابتدائية -الجامعية) على أن تكون مده اجازة نصف العام حوالي 18 يوما والى أن تبدأ من 16 جمادى الأول الموافق 30 يناير 2020 بينما تبدأ اجازة بداية الفصل الدراسي الثاني والتي تم تحديدها من قبل الوزارة 4 جمال الاخر 1442\1\17 2021\1\17 ميلادي ولكن في مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نتعرف على كل ما يبحث عنه أولياء الأمور والطلاب من اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي و موعد اجازة الفصل الدراسي الأول واجازة نهاية الفصل الدراسي الأول.

موعد بداية اجازة نصف العام

السنة الدراسية في السعودية تنقسم الى فصلين دراسيين تتمثل في الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني وفى منتصف الفصلين تبدأ اجازة نصف العام الدراسي والإجازة تشمل كل طلاب صفوف المراحل المدرسية والجامعية ومن خلال التقويم الدراسي الموضوع من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية تبدأ الامتحانات في الخامس من شهر جماد الأول وتنتهي من خلال الشهر نفسه الموافق الحادي عشر مباشرة تبدأ الإجازة نصف العام التي يحصل عليها الطلاب حوالي 18 يوما وتنتهي بداية الفصل الدراسي الثاني.

موعد التقويم الدراسي 1442 بالأسابيع

حيث قامت وزاره التعليم بوضع التقويم الدراسي والذي سوف تتم من خلاله الألية الدراسية التي يلتزم بها كل من الطلاب والمدرسين والإداريين وعلى أساسها سوف توضح خطة موعد الاختبارات والاجازات وقد جاء التقويم هذا العام بالخطوات الأتية:-

بداية الفصل الدراسي 2020\8\29

بداية اختبارات الفصل الدراسي الأول 2020\12\19 .

بداية اجازة منتصف العام بين الفصلين 2020\ 12\30.

بداية الفصل الدراسي الثاني 2021\2\17 .

الاختبارات النهائية للسنة الدراسية ونهاية العام الدراسي 2021\5\22.

الإجازة الكبرى لنهاية العام 2021\6\2.

مدة اجازة نصف العام 1442

وضعت الوزارة هذا العام التقويم الدراسي على أن تكون مدة اجازة نصف العام حوالي 18 يوما تبدأ 16 جمادى الأول الموافق 30 يناير 2020 وتنتهي مع بداية الفصل الدراسي الثاني والتي تم تحديدها في جماد الاخر ١٤٤٢ الموافق٢٠٢١/١/١٧.

وسوف يتم استئناف العملية الدراسية مرة اخرى ولكن لم يتم الإعلان من قبل الوزارة عن النصف الثاني من هذا العام الدراسي وهل سيستمر النظام الإلكتروني عن بعد أم الذهاب والعودة الى المدرسة بعد انتهاء الظروف المسبب لهذه الطريقة الإلكترونية وهي حالة انتشار فيروس كورونا.

وفي نهاية مقالنا هذا نكون قد قدمنا كل الإجابة حول اجازة منتصف العام و المدرجة في موضوعنا هذا تحت عنوان موعد بداية ونهاية اجازة نصف العام الدراسي 1442 بالسعودية.