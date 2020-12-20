نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل كافيهات منتجع العمارية هيلز في المقال التالي

عمر شويل - جدة كافيهات منتجع العمارية هيلز، واحد من أفضل منتجعات الرياض هو منتجع العمارية هيلز الذي يقع في شمال شرق الرياض، ويتميز بأنه من المنتجعات الكبيرة ذات المساحة الواسعة، وبها العديد من الأماكن التي تناسب العائلة والأصدقاء وللاجتماعات والمناسبات والمؤتمرات بأنواعها وكذلك وجود أماكن مناسبة لحفلات الزفاف، وله أجواء خاصة مميزة به، بالإضافة لأنه يحتوي على أماكن تقديم الطعام بأنواعه المختلفة الشرقية والغربية والعالمية في تلال العمارية.

التواصل مع منتجع العمارية هيلز

يمكن التواصل مع المنتجع من خلال:

صفحة الانستجرام https://www.instagram.com/alammariah_hills/. أو الصفحة على تويتر @AlammariahH. الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتجع https://alammariah.fndqh.com// . التواصل من خلال رقم الهاتف 05065514444، أو 0506015511.

أفضل مطاعم العمارية هيلز

حتى الآن هناك عدد بسيط من المطاعم والكافيهات بالمنتجع، ولكنها تقدم خدماتها بأفضل جودة ومنها:

مطعم بي لاونج B Lounge

من المطاعم الراقية بالمنتجع ويتميز بالجلسات الراقية، ويجب الحجز المسبق قبل الذهاب إليه.

منيو مطعم بي لاونج

وجبات رئيسية

أسياخ دجاج مغربي.

برجر واقيو مشوي.

برياني دجاج.

روزيتو زعفران.

جمبري مقلي.

بطاطس مطبوخة مع الترفل.

تشيبس شمندر.

كرات كينوا.

جزء السلطات

جبنة بوراتا.

سلطة برتقال.

قيصر.

تمر.

التواصل مع مطعم بي لاونج

يتم الحجز المسبق قبل التوجه للمطعم من خلال الحجز على واتساب الرقم 0504934593، ومواعيد العمل بمطعم بي لاونج هي طوال أيام الأسبوع بدايةً من السادسة مساءً حتى الثانية عشر منتصف الليل.

مطعم الجبل

موقع المطعم في أعلى جبال المنتجع وله أجواء خاصة ومميزة له مع لمسة خيالية، يقدمون الطعام اللبناني مع نوع من الموسيقى الرائع، مع إضاءة خافتة.

منيو مطعم الجبل

هذه بعض الأكلات التي يقدمها مطعم الجبل بجودة رائعة ومميزة:

ساندوتش شاورما.

عرايس.

حمص باللحم مع الصنوبر.

مشاوي.

كباب بالكرز.

بطاطس حرة.

تبولة.

ورق عنب.

مناقيش جبنة.

كبة مقلية.

جزء المشروبات

سبانش لاتيه.

اسبريسو.

فلات وايت.

أمريكانو.

جزء الحلويات