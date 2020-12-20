أفضل عروض الثلاثة أيام في لولو جدة وتبوك ومهرجان الشيكولاتة

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عمر شويل - جدة عروض الثلاثة أيام في لولو جدة وتبوك، تقدم شركة لولو جدة وتبوك أفضل العروض في الثلاثة أيام المذهلة بداية من يوم العشرين من شهر ديسمبر لعام 2020 والموافق الخامس من جمادي الأول لعام 1442، وأفضل التخفيضات والعروض المقدمة للعملاء والمواطنين، مع توافر مهرجان الشيكولاتة بلولو جدة وتبوك بأفضل الأسعار والتخفيضات. عروض لولو جدة وتبوك على الكيك والشيكولاتة تقدم شركة لولو جدة وتبوك أفضل عروض الكيك والشيكولاتة بجدة وتبوك وهي: كيك حلوى الشيكولاتة بحجم متوسط سعره 99 ريال سعودي. كيك الموسم بحجم متوسط سعره 99 ريال سعودي. كيك فواكه صغيرة بحجم صغير سعره 34.95 ريال سعودي. كيك شيكولاتة بحجم متوسط سعره 49 ريال سعودي. كيك فودج شيكولاتة بحجم متوسط سعره 49.95 ريال سعودي. كيك فراولة بافارية سعره 64.95 ريال سعودي. كيك ريد فيلفت بحجم متوسط سعره 59 ريال سعودي. كيك مثلج بحجم صغير سعره 31.90 ريال سعودي. كيك اللوتس بريميوم سعره 64.95 ريال سعودي. عروض لولو جدة وتبوك على الطعام كما أن الشركة كذلك توفر أفضل تخفيضات الأطعمة بجدة وتبوك بشكل أفضل يناسب جميع العائلات: تفاح رويال جاف الكيلو بسعر 5.95 ريال سعودي. فاصوليا سعودي الكيلو سعره 4.95 ريال سعودي. لحم عجل مخلي الكيلو سعره 39.95 ريال سعودي. سمك ستيك الكيلو سعره 52.95 ريال سعودي. شاورما فراخ سعرها 3.45 ريال سعودي. تمر صفعي الكيلو سعره 8.90 ريال سعودي جبنة فيتا الكيلو سعره 7.95 ريال سعودي. دجاج فقيه مجمد الكيلو سعره 93.95 ريال سعودي. أصابع دجاج حار الكبير بسعر 19.95 ريال سعودي. أرز تيجان هندي الكيلو سعره 49.90 ريال سعودي. زيت لولو دوار الشمس 25.95 ريال سعودي. نستك رقائق الذرة عبوة بسعر 10.90 ريال سعودي. شاي ليبتون فرط سعره 23.90 ريال سعودي. حليب نيدو مجفف سعره 58.90 ريال سعودي. صابون كامي سعره 8.45 ريال سعودي شامبو دابر فاتيكا سعره 11.90 ريال سعودي. كمفورت للأقمشة سعره 12.50 ريال سعودي. أومو مسحوق غسيل 7 كيلو سعره 41.50 ريال سعودي.

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