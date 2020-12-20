نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدثة وزارة التعليم تعلن موعد إعلان نتائج الاختبارات 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أذاعت وزارة التعليم السعودية أنباء عن نتائج الاختبارات التي تجرى لأول مرة في السعودية، وقال الوزارة على لسان متحدثتها ” ابتسام الشهري” ان الاختبارات لكل المراحل الدراسة من المقرر أن تُجرى خلال الأسبوعين ال 17 وال 18، وأبرزت سيادتها تعديل وقت اليوم الدراسي ليصبح 3 ساعات وقت الاختبارات النهائية، فيما بينت أن الاختبار يسبقه 5 دقائق لكي يستعد الطالب لأداء امتحانه.

قالت المتحدثة أن جداول الاختبارات فقط 5 أيام للابتدائية، وتزيد عن 4 أيام للثانوية والمتوسطة، وألمحت الى عدم تجاوز الاختبارات مادتين في اليوم، وأشادت “الشهري” بسلاسة عملية الاختبارات وان الطلاب أصبح لديهم الخبرة للتعامل مع منصة مدرستي بشكل جيد، وقالت ان المنصة سجل الدخول اليها حتى الأن ما يقرب من نص مليار عملية تسجيل دخول للطلاب.

موعد إعلان نتائج الاختبارات في السعودية

طموحات وزارة التعليم كبيرة والجهود التي توافرت لإنجاح العملية التعليمية مذهلة، ولم يكن التطوير في المنظمة بالأمر الهين، اذ تتطلب الوقت والجهد وانفاق الملايين وقالت الشهري أن نتائج الاختبارات ستظهر في نهاية أخر يوم على نظام نور، وسيتم توفير الإمكانات اللازمة لتسهيل عمليات استطلاع الطلاب على نتيجتهم، فيما صرح وزير التعليم آل الشيخ أن نتائج التيمز للملكة قد حققت نتائج هائلة هذا العام، وأن المعدلات ارتفعت كثيرا عن اخر 4 سنوات مضت، واعرب عن سعادته بالمجهود الذي يبذله مديري التعليم خلال الاختبارات الحالية، وأكد على دورهم الهام في اعداد الطلاب للمشاركة في الاختبارات النهائية 2020.

طالب وزير التعليم الطلاب والمعلمين بسرعة الاتصال بالوزارة اذا كان هناك أي شكاوى أو استفسارات، ويمكن استخدام تطبيق تواصل لذلك، أو الاتصال مباشرة برقم وزارة التعليم المجاني، وقال الوزير ان العمل مستمر وان الجهود ستتوالى الفترات القادمة حتى نعمل على تحسين المخرجات، حيث أننا لدينا قوة بشرية هائلة قادرة على فعل المستحيل، وصرح أن كل الجهات الحكومية تقف وراء الأمور بالأزمة هذه السنة، وأشاد بدور الأسرة على ما تفعله في سبيل أبناءها الطلاب، ودعا الجميع الى مزيد من النجاح في اختبارات التيمز الدولية، ويستبشر خيرا حين يجي موعد نتائج اختبارات جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.