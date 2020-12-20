نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إرسال برقية للديوان الملكي لطلب تسديد الديون أو العلاج لمواطني المملكة عبر بريد الديوان الملكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر طريقة إرسال برقية للديوان الملكي من أجل تقديم رغبة في مساعدة من الديوان الملكي لسداد ديون أو طلب علاج أو الإعفاء من سداد بعض القروض لعدم القدرة علي السداد وغيرها من البرقيات التي يمكن إرسالها عبر البريد الممتاز، حيث يقدم خادم الحرمين الشريفين كامل المساعدة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية والوقوف بجوارهم وقت الأزمات التي يمرون بها وتقديم حلول لجميع المشاكل، فهناك فئات كبيرة من مواطني المملكة سواء رجال أو نساء يتعرضون إلى مشاكل مالية وصعوبات مجتمعية تجعلهم يتعرضون إلى حاجاتهم الشديدة إلى المال مما تتراكم الديون عليهم مما يتسبب في تزايد المشاكل، مما يجعلهم يتجهون للمساعدة من الدولة من خلال الديوان الملكي من أجل سداد هذه الديون، حيث يتم تقديم طلب أو برقية بصيغة محدد يطلب فيها كل شخص نوع المساعدة وسبب هذه المشكلة التي يتعرض لها، وسوف نوضح لكم شرح طريقة تقديم طلب أو برقية التقديم للديوان الملكي من أجد سداد الديون أو من أجل العلاج أو أي طلب آخر.

أنواع البرقيات التي يتم تقديمها للديوان الملكي من أجل المساعدة

تعدد أنواع المساعدات التي يتم تقديمها للديوان الملكي لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يسمح الديوان الملكي بتقديم جميع طلبات أنواع مختلفة من المساعدة وذلك لجميع الأسر التي تعاني فعلياً من وجود المشاكل الصعبة التي لا يقدر المواطن علي حلها، ومن هذه البرقيات والمساعدات:

برقية سداد الديون- برقية طلب العلاج- برقيات خاصة بالشكاوى ضد أشخاص أو مؤسسات ومسئولين داخل أراضي المملكة.

برقية خاصة بالحق العام- برقية لإيقاف القصاص- برقيات خاصة بالتهاني والعزاء- برقيات خاصة بالطلبات والتعاملات الحكومية- برقية مساعدة إعفاء من سداد أقساط القروض.

عنوان بريد الديون الملكي لإرسال برقيات سداد الديون أو أي برقية أخري

يوفر الديوان الملكي عنوان بريد لجميع المواطنين يمكن من خلاله إرسال جميع البرقيات الخاصة بسداد الديون أو برقيات القصاص أو برقيات العلاج أو برقية تشمل طلب شخصي مختلف لكل شخص علي حده من خلال البريد الخاص بالديوان الملكي التالي:

تكتب البرقية علي العنوان التالي المحدد من قبل الديوان الملكي: المملكة العربية السعودية، الهدا 7636، الرياض 12911.

كما يجب أن يكتب بأسفل العنوان إلى خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، ثم يتم إرساله بالبريد الممتاز.

صيغة أو طريقة تقديم برقية للديوان الملكي

يقوم كل مواطن بكتابة خطاب طلب سداد الديون أو أي طلب أخر كالاتي:

يقوم كل فرد بتوجيه الخطاب : بالبدء بالسلام وتوجيه التحية الي خادم الحرمين الشريفين، ثم يذكر طالب البرقية الغرض من تقديم الطلب سواء تسديد ديون أو إعفاء من قروض أو طلب تظلم ضد شخص أخر أو لأي طلب شخصي آخر مختلف، ثم يذكر سبب التعرض الي هذه الديون، ثم يقوم بتوضيح الاسم الخاص به وعنوان الإقامة الدائم ورقم الجوال، ورقم السجل المدني.

رقم التواصل الخاص مع الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية

يعمل دائماً المسئولين عن الديوان الملكي علي توفير كافة وسائل التواصل الاجتماعي لجميع المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وقد وفر الديوان الملكي رقم تواصل خاص به لجميع المواطنين الراغبين في طرح بعض الأسئلة التي قد تواجههم أو لإبداء بعض الاقتراحات الهامة للديوان الملكي، ويتم التواصل علي الرقم التالي: 8004000000.

وتعد الديوان الملكي أحد أهم الأنظمة التي الداعمة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية من خلال المساندة الدائمة لهم من أجل حل المشاكل التي يتعرضون إليها، حيث هناك عدة مختصون يتلقون الشكاوى المختلفة من المواطنين وتكون هناك استجابة سريعة وفورية لهم وخدمة جميع المواطنين دون استثناء دون فرد عن فرد أو مشكلة عن الأخري.

رابط موقع الديوان الملكي الإلكتروني لتقديم الطلبات إلكترونياً

صرح الأستاذ فهد بن محمد بن صالح ألعيسى رئيس الديوان الملكي والمسئول الأول عن خدمات الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، بأنه تم توفير موقع إلكتروني تم إعداده خصيصاً لخدمات الديوان الديوان الملكي المختلفة التي يتم تقديمها للجميع، حيث يتم التواصل عبر الموقع التالي الديوان، الذي تم تخصيصه لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية.