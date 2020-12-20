نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حل مشاكل رابط الاختبار النهائي عبر منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع بدء الاختبارات عبر منصة مدرستي يبحث الطلاب والمعلمين عن حل مشاكل رابط الاختبار النهائي عبر منصة مدرستي لتجنب أي عطل قد يحدث أثناء الاختبار إليك مجموعة من النصائح عند بدء الاختبارات في مدرستي وكذلك حل المشكلات التي قد يتعرض لها الطلاب أثناء الاختبار في مدرستي.

نصائح عند بدء اختبار مدرستي

في البداية يجب التأكد من إمكانية الاتصال بالأنترنت قبل موعد بدء الاختبار بوقت.

لابد من التأكد من دخولك إلى الاختبار من حسابك الشخصي. في منصة مدرستي.

لابد من الالتزام بالحضور في وقت الاختبار المحدد فكل اختبار له توقيت محدد.

الحرص على جلوسك في مكان هادئ ووضعية مريحة في الاختبار فيها.

ابدأ في قراءة أسئلة الاختبار بتمعن شديد ولا تترك أي خانة فارغة في الاختبار.

عند النقر على إجابتك انقر خارج صفحة الإجابة، ولتثبيت الإجابة راجع الإجابة قبل النقر على أيقونة الإرسال.

والتأكد من رسالة تم إرسال الإجابة وبنجاح.

الاعتماد على النفس وعدم الانشغال بإجابات الغير.

في حالة مواجهة الطالب سؤال صعب الانتقال للسؤال الأخر ومراجعة الإجابات جيدًا.

تأكد من زمن ووقت الإجابة وأقر الأسئلة بعناية بالغة وأجب عن الأسئلة السهلة أولًا ثم الصعبة.

حل مشاكل رابط الاختبار النهائي عبر منصة مدرستي

يحدث مشاكل عند النقر على رابط منصة مدرستي أو فورمز Forms أو تيمز Microsoft Teams :