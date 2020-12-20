نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كفيل يصل الي 300.000 ريال بفترة سداد 240 شهر للسعودين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي فوري بدون كفيل من مصرف الراجحي؛ حيث يقدم بنك الراجحي تمويل شخصي يفيد المواطنين السعوديين من مختلف الفئات السعودية وبشروط معينة يجب توافرها، فبنك الراجحي من أكثر البنوك الإسلامية أهمية في المملكة السعودية والتي اكتسبت حب وثقة الكثير من المواطنين والمقيمين، وذلك لما يقدمه البنك من تمويلات وقروض مختلفة ومتميزة.

يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي يصل لمبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي الي جميع المواطنين حاملي الجنسية السعودية بفترة سداد تصل الي 240 شهراً لإعطاء للعميل وقت لسداد التمويل، فقد نستدرج معكم تفاصيل التمويل من خلال موقعنا “موقع ثقفني” مع ذكر الشروط والحكام المحددة من البنك من اجل الحصول علي التمويل.

شروط الحصول علي التمويل شخصي من مصرف الراجحي في المملكة

يقدم مصرف الراجحي في السعودية تمويلات عديدة ومتنوعة لجميع السعوديين من مختلف الفئات الاجتماعية وأيضاً الفئات العمرية لكلاً منهم تمويل يتناسب مع متطلباته واحتياجاته المادية، وأيضاً شروط مناسبة لطبيعة عمله وراتبه الشهري، فقروض مصرف الراجحي كثيرة ومتنوعة سواء من حيث الحد الأقصى لقيمة المبلغ المراد الحصول عليه أو للحد الأدنى للراتب الشهري، فقد يقدم مصرف الراجحي تمويل شخصي يصل الي 300 ألف ريال بفترة سداد مميزة جداً ومختلفة، وقد تُعتبر تلك الفترة أهم ما يميز التمويل، ولذلك سنوفيكم بشروط الحصول عليه من خلال المقال، وهي تتلخص علي النحو الأتي:

من الازم أن يكون المتقدم من اجل الحصول علي التمويل الذي يصل الي 300 ألف ريال أن يكون من المواطنين السعوديين، ولا يتوفر التمويل للمقيمين داخل أراضي المملكة. الحد الأدنى للراتب الشهري 5000 ريال سعودي في حالة أن المتقدم لطلب التمويل يعمل بالقطاع الحكومي، وأيضاً الحد الأدنى 6400 ريال سعودي في حالة أن المتقدم لطلب التمويل يعمل بالقطاع الخاص. يلزم توفير كل الأوراق المطلوبة والمستندات اللازمة وتقديمها الي مصرف الراجحي.

تمويل شخصي طويل الأجل من مصرف الراجحي

من المعروف أن بنك الراجحي من اهم البنوك السعودية ويوجد أيضاً فروع لمصرف الراجحي في الأردن لتقديم العديد من الخدمات الهامة للشعب الأردني والمقيمين فيها أيضاً، فقد يقدم المصرف تمويل شخصي يصل الي 30 أضعاف لراتب العميل الشهري العامل بالقطاع العام، و25 أضعاف العاملين بالقطاع الخاص بفترة سداد تمتد الي 10 سنوات.