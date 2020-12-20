نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماهي شروط تملك العقار عبر منصة إحكام ورابط التقديم على هيئة العقارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماهي شروط تملك العقار عبر منصة إحكام، أطلقت أمس الهيئة العامة لعقارات الدولة خدمة جديدة لطلب تملك الشقق السكنية والعقارات في المملكة السعودية من خلال منصة إحكام إلكترونياً لأستقبال جميع الطلبات الواردة من المستفيدين، وسوف يبدأ أستقبال طلبات تملك العقارات اعتبارا وبدء من اليوم الأحد 20 ديسمبر 2020 وذلك تبعاً لشروط وأحكام أقرتها الهيئة العامة للعقارات، يذكر أن تلك العقارات التي يقطنها الأهالي بدون صكوك أو إثبات تملك للعقار، حيث تشمل تلك الأحياء التي توجد بها العقارات مساحات شاسعة تصل إلى 50 مليون متر مربع دون وجود وثائق تملك تثبت أنهم أصحاب تلك العقارات، سنعرض شروط تملك عقار عبر منصة إحكام عبر السطور التالية..

ماهي شروط تملك العقار عبر منصة إحكام

أن يكون الطلب المتقدم خلال فترة السنة وذلك من تاريخ 1442\5\5هـ 20\12\2020م. أن لا يكون العقار في مواقع لا يقبل أكتسابها تبعاً للقرارات المتخذه كأبنية الأراضي الساحلية أو الحرمين الشريفين. لا يجوز طلب عقارات تابعة للحدود والمحميات الوطنية والمقدسة. لم يتم قبول طلب عقارات تابعة للأماكن الآثرية والمراعي والغابات. أيضاً لم يتم قبول أي طلبات لعقارات موقعها في السيول والأودية ومناطق التعدين والطاقة ومحطات الكهرباء والأملاك العامة عامةً. لا يجوز طلب عقار قد ينفي المصورات الجوية والمخططات التنظيمية قبل أمر المنع.

ما هي الوثائق المطلوبة لطلب العقار

الصكوك التالية: صكوك الخصومة ، الصلح، صكوك القسيمة والتعويض، الأقارير، صكوك الأنقاض، تملك المجاورين والمنح والإقطاعات.

مستندات المبايعة وإيصال الخدمات.

عقد القرض الزراعي.

شهادة ذكاة.

عمل مسح لنوع العقار من أي مكتب معتمد.

موقع ومساحة العقار ومساحته من خلال أي مكتب هندسي.

بيانات ألأرض التي بني عليها العقار كالمساحة والمالك والمدينة.

أي وثيقة داعمة آخرى للتملك.

رابط التقديم على طلب تملك العقار

وسوف يتم النظر للجان المختصة بالأمر في طلبات تملك العقارات وتعديل الصكوك أبتداءاً من اليوم عبر رابط الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما سيتم استقبال والنظر إلى طلبات مدعي التملك وذلك قبل أمر المنع لصاحب الطلب أو إذا كان وريث العقار أو من نُقل له ملكية العقار، و استيفاء جميع الشروط الموضحة وعلى مدعي تملك العقار إحضار ما يلزم من الوثائق سالفة الذكر لإثبات ملكياتهم و إرفاق المستندات الداعمة لقبول طلب التملك عبر المنصة.