نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة احكام لاستقبال طلبات تملك العقارات أو تعديلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتحت الأمانة العامة للجان في المملكة العربية السعودية اليوم باب التسجيل في منصة احكام، بحيث يبدأ اليوم استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات للأشخاص الذين لديهم عقارات بصحكوك غير رسمية، يتم ذلك من خلال التسجيل في منصة إحكام، ثم النظر في الطلبات المقدمة لاستخراج صكوك رسمية للعقارات، جاء ذلك بناءً على رغبة العديد باستخراج صكوك رسمية لعقاراتهم وذلك تحقيقًا للشفافية ولبناء بيئة عقارية موثوقة، هذا ما أوضحة محافظ هيئة عقارات الدولة إحسان بافيقه لافتًا بأن منصة إحكام سوف تتيح للعديد ممن يمتلكون عقارات بصكوك غير رسمية إثبات ملكياتهم للعقارات، على أن يتم ذلك بعد التأكد من تحقيقهم لشروط الملكية والتي تحددها المنصة بعد النظر بالطلبات المقدمة.

مزايا منصة إحكام

أوضح “بافقيه” بأن منصة إحكام من شأنها تنظيم ملكيات العقارات وضمان حقوق المواطنين العقارية، بحيث امتلاك أصحاب العقارات صكوكًا رسمية تثبت ملكيتها، تمكنهم من استثمار عقارهم والتصرف فيه بطريقة تضمن حقوقه، كما تتميز منصة إحكام بأنها بداية لتوثيق العقارات في القرى بحيث ضمان حقوق الممتلكات في القرى تدعم التنمية المستدامة وتشجع على الاستثمار وتؤمن بيئة مناسبة لبيع وشراء العقارات بشكل آمن.

طريقة التسجيل في منصة إحكام

للتسجيل في منصة احكام والاستفادة من خدمة تسجيل العقارات بصكوك رسمية يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة احكام الالكتروني وتقديم المستندات والوثائق المطلوبة، على رأسها رفع مساحي للعقار الذي يرغب مالكه باستخراج صك رسمي او تعديله، على أن يكون الرفع المساحي من مكتب معتمد.

ملئ نموذج الطلب على أن يتم الرد على المستفيد خلال فترة قصيرة.

كما دشنت المنصة رقم للتواصل معها لمن يرغب في الاستفسار عن الخدمات التي تقدمها المنصة، جاء ذلك تطبيقًا للاجراءت الاحترازية وتحقيق للتباعد الاجتماعي حتى يتم ذلك الكترونيا.

رقم منصة الاحكام (920035544) ، الحساب الحاص بالمنصة عبر تويتر (@Ehkaam_sa) وتقوم المنصة باستقبال طلبات واستفسارات المواطنين في أي وقت على رقم المنصة أو عبر الحساب الخاص بها عبر تويتر، كما تقوم باستقبال الطلبات والمستندات المطلوبة اعتبارًا من يوم الأحد ليتم الرد خلال فترة قصيرة.