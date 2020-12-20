نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة العامة لعقارات الدولة وشروط موعد إطلاق منصة استقبال طلبات تملك العقارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن بدءها اليوم تلقي طلبات تملك العقارات لمدة عام بشكل إلكتروني، علماً بأن التقديم يتم وفقاً لعدد من الشروط التي يجب اتباعها وتوافرها لدى الشخص المتقدم، بالإضافة إلى أن التقديم يتم من خلال البوابة الإلكترونية عبر منصة أحكام، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا المستندات المطلوبة إرفاقها أثناء التقديم وشروط قبول طلب التملك ورابط التقديم.

شروط طلب التملك:

أن يكون الطلب مقدماً خلال سنة من تاريخ 5/5/1442 هجرية الموافق 20/12/2020

ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية

ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعاً أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات منها حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها والأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي

بالإضافة إلى حرم الحدود والمحميات الوطنية وأراضي المتنزهات البرية ومحميات الحياة الفطرية وقمم الجبال وأراضي المراعي والغابات ومجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية ومناطق التعدين ومصادر المياه والسدود

بالإضافة إلى بعض الشروط التي تشمل ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود أحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الأحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/11/1387 هجرية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في المنصة :

أوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة بضرورة إرفاق كافة المستندات التي يتم تقديمها كنوع من إثبات صحة الإثبات، وإرفاق هذه المستندات المطلوبة جزء من عملية التسجيل في المنصة:

إرفاق رفع مساحي صادر من مكتب معتمد مشتملا على الإحداثيات ونوع العقار وموقعه وحدوده وأضلاعه ومساحته

تقديم الوثائق الداعمة للتملك أو الأحياء

أما بشأن المصور الجوي فقد رفعت التعديلات عن مقدم الطلب عبء تقديم المصور الجوي في الوثائق المطلوبة منه، وستقوم اللجان بالتحقق من الأحياء حسب المصورات التي تقدمها الجهات المختصة.

آلية القواعد في الهيئة العامة لعقارات الدولة:

ومن خلال الصفحة الرسمية الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن هناك عدد من اللجان التي تختص بالنظر في الطلبات المقدمة بهدف تملك العقارات، وذلك بعد آلية القواعد التي يتم العمل بها، وبناءً على ذلك تعمل على النظر في عدد من الطلبات وهي: