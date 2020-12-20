نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية وطرق تحديث بيانات المستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية أو استعلام عن المقطوعة برقم الهوية من الخدمات الإلكترونية التي دُشنت من أجل التسهيل على المواطنين المستفيدين من المساعدة المقطوعة أحد أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية، بهدف التيسير عليهم، وتقديم المساعدة لهم لمواجهة الغلاء في الأسعار، وفي ظل أساليب التحول الرقمي استطاعت الوزارة السعودية توفير خدمات عبر الإنترنت لا حصر لها، وعلى سبيل المثال استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني مع إمكانية الحصول على الضمان الاجتماعي المقطوعة تقديم برقم السجل المدني أو التسجيل في الضمان الاجتماعي 1442.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص معونات شهرية توفر للمستفيدين، بينما المساعدة المقطوعة لا تقدم إلا فقط مرة واحدة في العام الواحد، بضوابط وشروط، ويمكن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي (لمن هم مسجلين بالضمان) من خلال اتباع الخطوات التالية:

ينبغي أن يكون لديك حساب خاص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ستقوم بالدخول إلى الموقع، وتقوم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بك.

ستقوم بالدخول إلى استعلام عن طلب من الخدمات الإلكترونية.

تستطيع أيضًا الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وتوقيت صرفها وكل ما يتعلق بها.

استعلام عن المقطوعة برقم الهوية

أما عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة فيمكن من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة.

والتي توفر لك إمكانية الاستعلام عن طريق إدخال رقم السجل المدني.

ومن ثم ستحصل على جميع المعلومات المعنية بالمساعدة المقطوعة.

تحديث الضمان الاجتماعي

أما عن طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي فتتم من خلال موقع الوزارة، وبالأخص من خلال الملف الشخصي للمتعامل أو للمستفيدين في غضون دقائق قليلة.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

إلى جانب توفير الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية تقدم لكم وزارة الموارد البشرية خدمات متنوعة تخص الاستعلام عن الموظفين الوافدين، وأيضًا الاستعلام عن برامج الدعم بجميع أنواعها، وذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية التواصل من أجل معرفة المزيد عن تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال الاتصال على رقم 19911 الرقم الموحد داخل المملكة العربية السعودية ويمكن من خلاله الحصول على معلومات متعددة عن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب.