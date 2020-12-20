نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في حافز للحصول على عمل والشروط المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يستفيد كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومنها التسجيل في حافز طاقات 1442هـ، للحصول على التدريب المناسب الذي يؤهل أصحاب الشهادات في إيجاد فرصة العمل والوظيفة التي يرغبون فيها، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، سيما أن هذا البرنامج الدعمي المهم، يقبل الباحثين عن العمل من جميع الفئات العمرية، وتحديدًا من سن 20 إلى 60 عامًا، فيما يأتي ذلك في إطار توطين الوظائف في المملكة العربية السعودية، وتقليل حجم البطالة إلى أدنى نسبة ممكنة.
كيفية التسجيل في حافز صعوبة الحصول على عمل
كيفية التسجيل في حافز طاقات 1442هـ، للحصول على تدريب يؤهل لسوق العمل، وذلك خدمة للمواطنين والراغبين في الحصول على وظيفة في الحكومة أو القطاع الخاص، حيث جاءت خطوات التسجيل في حافز على النحو التالي:
- يجب الذهاب إلى بوابة “طاقات” الوطنية عبر شبكة الإنترنت.
- نختار تسجيل حساب جديد.
- إدخال اسم المستخدم ثم الجنسية.
- ندخل رقم الهوية الوطنية.
- يجب إدخال البريد الإلكتروني.
- إدخال تاريخ الميلاد والرقم السري.
- نضغط على “إنشاء حساب” من ثم ندخل رمز التحقق الذي وصلنا في رسالة عبر الهاتف الجوال.
- يجب الضغط على “إدخال” لإتمام عملية التسجيل.
- ندخل إلى الصفحة الرئيسية ونختار التخصص.
- يمكننا الاطلاع على الوظائف والبرامج التدريبية المتاحة في النهاية ونسجل طلب الالتحاق.
شروط التسجيل في برنامج hafiz
هناك العديد من الشروط الهامة اللازم توافرها في المواطن، حتى يتم التسجيل بشكل صحيح في برنامج حافز، حيث جاءت تلك الشروط على النحو التالي:
- أولاً فإن عمر المتقدم لا يقل عن 20 سنة ولا يزيد على 60 سنة.
- يجب أن يكون المواطن من المقيمين في المملكة العربية بشكل دائم.
- يشترط ألا يكون المتقدم من المسجلين في البرنامج من قبل.
- من الضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يشترط ألا يكون طالبًا في أي مرحلة دراسية.
- فيما يشترط أيضًا مرور 3 أشهر بحد أدنى من تاريخ ترك العمل و6 أشهر من تاريخ الحصول على المؤهل الدراسي.
- يحب ألا يكون المتقدم ملتحقًا بأحد الوظائف في القطاع العام أو الخاص.
- يشترط القدرة على العمل وأن لا يكون من الملتحقين بالفعل بأي وظيفة.
- يجب ألا يكون المتقدم من المستحقين لأي من برامج الإعانة.
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