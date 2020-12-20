“مقطوعة الضمان الإجتماعي” اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة برقم الطلب

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عمر شويل - جدة يترقب الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية موعد صرف المساعدات المقطوعة، التي تساهم في صرف مبالغ مالية لأصحاب الدخل المنخفض والمشمولين بمعاشات الضمان الاجتماعي والأرامل وأصحاب العجز الكلي والجزئي والمطلقات وكبار السن وغيرهم من من يستحقون دعم المقطوعة التي أطلقتها الوزارة مساهم في التغلب وتخطي غلاء المعيشة.

وبلغت قيمة معاشات الضمان الاجتماعي إلي ما يقرب من ثلاثين ألف ريال لكل أسرة مستحقة يتم صرفها حسب الضوابط المحددة التي وضعتها وزارة الضمان الإجتماعي، والتي يتم إيداعها في حسابات المستفيدين بالبنوك كل موعد صرف.

اسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة برقم الطلب

وقد وضعت وزارة الضمان الإجتماعي عدة شروط للقبول ضمن اسماء المستفيدين في صرف معاش الضمان وتأتي على النحو التالي.

حتماً ولابد أن يكون المتقدم بالطلب على معاش الضمان الإجتماعي لا يتحصل على أي مساعدة من جهة حكومية أخرى.

يستوجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 35 عاما.

في حال الطلب للاسرة يستوجب أن يكون أفراد الأسرة جميعاً يحملون الجنسية السعودية.

يجب العلم أنه يتم صرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة سنويا.

خطوات التقديم على طلب على المساعدة المقطوعة

وفيما يخص خطوات التقديم على طلب المساعدة المقطوعة يجب أولاً الدخول على موقع وزارة البشرية والتنمية الاجتماعية، ثم بدأ إنشاء حساب جديد وإتباع الخطوات الظاهرة أمامك وهي إدخال رقم هاتف ثم اختيار طلب جديد وتسجيل جميع البيانات المطلوبة في النموذج والتي تشمل إدخال الاسم ورقم الهوية وجهة العمل وقيمة الراتب والحالة الاجتماعية التي عليها المتقدم.