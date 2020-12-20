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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام مساند لاستقدام العمالة المنزلية إلي السعودية | تطبيق مساند في المقال التالي
عمر شويل - جدة التسجيل في نظام مساند لاستقدام العمالة المنزلية بالمملكة العربية السعودية, حيث من خلال نظام مساند يمكن لجميع المواطنين بالمملكة أن يقدموا بتسجيل طلب لاستقدام العمالة المنزلية لهم وكل علي أن يتم التسجيل إلكترونياً, حيث وفرت الحكومة السعودية خدمة إلكترونية جديدة يمكن من خلالها الحصول علي عمالة من خارج المملكة لتعمل في منازلهم، وذلك وفقاً لشروط ومتطلبات محددة, وحتي يستثني لك استقدام عمالة منزلية سوف نبين لك شروط وخطوات استقدام العمالة المنزلية بالمملكة العربية السعودية عبر نظام مساند.
خطوات التسجيل في نظام مساند لاستقدام عمالة منزلية إلي السعودية
يجب اتباع الخطوات التالية لمن يرغب في استقدام عمالة منزلية إلي الأراضي السعودية:
- الدخول إلي موقع مساند وذلك بالبحث عنه في جوجل.
- تسجيل الدخول عن طريق إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة, ثم يتم إدخال الرقم السري.
- قم بالضغط علي كلمة التأشيرات.
- الضغط على تأشيرة عادية طلب جديد.
- اضغط علي كلمة أتعهد, ثم الضغط على موافق.
- اختيار نوع الوظيفة المراد استقدام العامل عليها.
- اختيار كلمة البدء بعد ذلك، ثم يتم اختيار نوع جنسية العاملة التي ترغب استقدامها.
- يتم اختيار مكان منشأ والتي سوف تأتي منه العمالة المنزلية.
- يتم رفع وثيقة تبين انك مقتدر مالياً لاستقدام عاملة لدفع أجرها.
- وفي النهاية بعد الانتهاء سوف يظهر لك النظام قيمة التأشيرة والتي يجب عليك أن تقوم بدفعها.
شروط استقدام عمالة بالمنزل داخل الأراضي السعودية
الحكومة السعودية متمثلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حددت مجموعة من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها حتي يستطيع من هم داخل المملكة العربية السعودية أن يستقدموا عمالة منزلية:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم لاستقدام العاملة لدية القدرة المالية لدفع اجر العمال.
- يتم تقديم وثيقة تثبت الدخل الشهري بالنسبة للمتقاعدين الحكوميين.
- لابد أن تكون الهوية الوطنية أو الهوية الشخصية للشخص المتقدم سارية المفعول.
- لا يستطيع من صدر بحقهم إيقاف من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن يستقدم عمالة.
- الشخص المتقدم لاستقدام العاملة مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الأوراق والمستندات المقدمة.
- قامت وزارة العمل بتحديد مجموعة من الجنسيات والمهن التي يستطيعون أن يقوموا باستقدامهم.
- يتم دفع قيمة التأشيرة الخاصة لاستقدام عمالة منزلية وهي مبلغ ألفان ريال سعودي.
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