هل من لديه حساسية يستطيع أخذ اللقاح؟ الصحة تُجيب

بلادي – الرياض :
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، أن مرضى الحساسية اليسيرة والمحدودة من المأكولات أو البيئة المحيطة يستطيعون أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وأضاف العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أنه لا يوصى باللقاح في حالة أصحاب الحساسية الشديدة والمفرطة التي تؤدي إلى التنويم، أو حَدَثَ مسبقًا التنويم بسببها، أو من يتناول حُقناً مضادة للحساسية وتكون متواجدة دائمًا معهم، لأن اللقاح غير مناسب لهم.
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