“سابتكو” تكشف موعد تشغيل مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات في الرياض

بلادي – الرياض :

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” أنها استلمت من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها “سابتكو” نسبة 80% من رأسمالها، إشعارا يفيد بأن الهيئة الملكية لمدينة الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2021م .

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” أنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.

وكانت الشركة قد أعلنت في يونيو الماضي أن بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع النقل العام بالحافلات في الرياض ستكون خلال الربع الرابع 2020.