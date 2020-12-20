“الغذاء والدواء” ترد على شائعة حول تسبب فيتامين “C” في تهيج وغثيان وحصوات

بلادي – الرياض :

كشفت هيئة الغذاء والدواء، مدى مأمونية مستحضرات فيتامين C الموجودة في الأسواق.

وردت على شائعة حول تسبب فيتامين C وخاصة الفوار، في تهيج وغثيان وحصوات، حيث أكدت أن جميع مستحضرات فيتامين C المسجلة في الهيئة آمنة وفعالة، وذلك عند استخدامها حسب الإرشادات المذكورة بالنشرة الداخلية وملصق العبوة الخارجية.

وأوضحت الهيئة أن المادة الفعالة يتم تصنيعها مخبريًا، وفق إجراءات وضوابط تتضمن الفعالية والمأمونية والجودة، مؤكدة أنه لا دليل علمي يثبت وجود فرق بين فيتامين C المستخلص من المصدر الطبيعي ونظيره المصنع.