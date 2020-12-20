إقبال كثيف من المواطنين على منصات “سكني” الرقمية بالتزامن مع إطلاق مشروع سكني جديد في جدة

بلادي – الرياض :

سجَّلت المنصات الرقمية لبرنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال الأسبوع الماضي، وذلك بالتزامن مع طرح مشروع جديد لفلل سكنية بجدة ضمن مشروع خيالا شمال المحافظة.

واستقبل مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين، أكثر من 23 ألف اتصال، كما نفذ موقع “سكني” 5070 طلبًا واستفسارًا من خلال خدمة “راسلنا” على الموقع، بالإضافة إلى معالجة نحو 2000 اعتراض من خلال أيقونة “تحدث معي”.

وبلغ عدد زيارات تطبيق “سكني” خلال الأسبوع الماضي أكثر من 165 ألف زيارة، وذلك من خلال الأجهزة الذكية للاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يوفرها البرنامج، مثل الحجز الفوري للوحدات والأراضي السكنية والحصول على عروض تمويلية وخدمة المستشار العقاري والتصاميم الهندسية، فضلًا عن إصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي.

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين على تويتر مع أكثر من 6900 استفسار حول الوحدات السكنية، التي يتيحها “سكني” ضمن 93 مشروعًا، توفر أكثر من 141 ألف وحدة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى مخططات يصل عددها إلى 217 مخططًا، توفر أكثر من 178 ألف أرضٍ سكنية بهدف زيادة نسب التملك إلى 70% بحلول 2030، تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان.