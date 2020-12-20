آل جابر: على عاتق القيادات اليمنية مسؤولية كبيرة للمصالحة والابتعاد عن التصعيد

بلادي – الرياض :

قال سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر، اليوم (الأحد)، إن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بذلت جهودا جبارة لدعم التوافق بين الأطراف اليمنية.

وأوضح أنه على عاتق القيادات اليمنية مسؤولية كبيرة للمصالحة والابتعاد عن التصعيد.