بعد نجاح اليوم الأول من الاختبارات عن بُعد.. “التعليم” توضح آلية نشر النتائج

بلادي – الرياض :

كشفت المتحدثة باسم وزارة التعليم، ابتسام الشهري، سير عملية الاختبارات عن بُعد، موضحة آلية نشر النتائج.

وأوضحت خلال لقائها مع قناة الإخبارية، أن تعامل الطلاب والطالبات مع الاختبارات عن بُعد تم بشكل جيد، مشيرة إلى أن التقارير الخاصة بالفترة الصباحية باليوم الأول أظهرت مؤشرات مطمئنة لسير عملية الاختبارات عن بُعد.

وأبانت آلية نشر نتائج الاختبارات، حيث أكدت أن المعلمين سيقومون برصد درجات الطلاب والطالبات عبر نظام “نور”، ثم تظهر النتائج على النظام مع نهاية الاختبارات بشكل كامل.

وأضافت أن اليوم الدراسي عبارة عن 3 ساعات، يتم تخصيص من 20 إلى 40 دقيقة فقط منها لأداء الاختبارات يوميًا، مؤكدة أن بقية اليوم الدراسي يتم استغلاله في المراجعة.