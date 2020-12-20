غرامتها تتراوح بين 3 إلى 6 آلاف.. “أمن الطرق” يبدأ تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير لوحة المركبة

بلادي – الرياض :

بدأت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم (الأحد)، تطبيق الرصد الآلي لمخالفات طمس أو تغيير معلومات لوحة المركبة في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح مدير شعبة عمليات أمن الطرق بالرياض مقعد السبيعي، أن الرصد الآلي للمخالفات بدأ صباح اليوم في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير والحدود الشمالية ومحافظة القريات.

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وقال السبيعي في لقاء له مع قناة “الإخبارية”، إن خطوة الرصد الآلي للمخالفات جاءت للحد من زيادة المخالفات من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصدها وإدراجها آلياً على المخالف.

وأضاف بأنه بتطبيق الرصد الآلي سنضمن توقيع غرامة رادعة للمخالفين تتراوح ما بين 3 إلى 6 آلاف ريال، مناشداً سالكي الطرق بتوخي الحذر من الوقوع في المخالفات لضمان سلامتهم.