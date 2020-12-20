نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج لطلب إعفاء بنك التسليف والادخار والإعفاء من سداد باقي الأقساط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج لطلب إعفاء بنك التسليف والادخار والاستعلام عن سداد باقي الأقساط؛ فبنك التسليف والإدخال من أفضل البنوك السعودية لتقديم مجموعة من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن السعودي لتلبية متطلباته واحتياجاته المادية، فقد نقدم لكم من موقعنا “ثقفني” تفاصيل الإعفاء وطريقة طلبه عبر البريد الإلكتروني وأيضاً نوضح لكم الأوراق والبنود لطلب الإعفاء من البنك.

المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب الاعفاء من بنك التسليف في المملكة العربية السعودية

صورة من الهوية الوطنية الخاصة بالعميل المقترض. عقد العميل المقترض وبنك التسليف والادخار. رقم حفيظة العميل ورقمها ومصدرها. يكتب إسم العميل المقترض رباعي، ويحدد نوعه ( رجل أو امرأة ). يكتب العميل المقترض اسمه رباعي ورقم الجوال الخاص وعنوان سكنه ثم يقوم بالإمضاء علي الطلب. كتابة أسماء الشركاء في التمويل. مستند لتوضيح الظروف المالية الاقتصادية للعميل المقترض ويكون تفصلياً. كرت يخص عائلة العميل المقترض. تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للشخص المتقدم لطلب الاعفاء. يقوم العميل المتقدم بالتوقيع علي طلب الاعفاء من قروض بنك التسليف والادخار.

تقديم طلب إعفاء من قروض بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية

قم بالدخول الي الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التسليف والادخار، ثم قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من بنك التسليف والادخار بالمملكة العربية السعودية.

الشروط المطلوبة لتقديم طلب الاعفاء من بنك التسليف

تقوم الحكومة السعودية بأعفاء فئات من المواطنين السعوديين بدفع أقساط من قروض متبقية إذا كان لهم ظروف تمنعهم، ولكي يحصل المواطن علي إعفاء قروض بنك التسليف فلا بد من تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وهي كالتالي.

يشترط أن يكون عمر العميل المتقدم لطلب الاعفاء لا يقل عن 25 عاماً، ولا يذيد عمره عن 55 عاماً. يشترط أن يكون العميل المتقدم لطلب الاعفاء سعودي الجنسية. يشترط أن يكون العميل المتقدم لطلب الاعفاء ليس لديه أي مشروع ملك له. يشترط أن يكون العميل المتقدم لطلب الاعفاء لا يقل الراتب الشهري الخاص عن 2000 ريال سعودي. يشترط أن يكون العميل المتقدم لطلب الاعفاء أن يكون متفرغاً للعمل في المشروع وليس لديه عملا أخر.