نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف بالسجل المدني في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من الخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم بعض التسهيلات للمواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يتم تقديم خدمة الإعفاء من باقي الأقساط لبنك التسليف لبعض المواطنين المستحقين لذلك، ومن خلال هذا المقال التالي سوف نقوم بتوضيح كيفية الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف السعودي بالسجل المدني إلكترونياً، وسوف نقوم بتوضيح الشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر لدى المستحقين للعفو من باقي الأقساط من بنك التسليف السعودي.

خطوات الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف بالسجل المدني:

ويمكن الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف بكل سهولةعن طريق بعض الخطوات:

ويتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

وبعد ذلك نقوم بتسجيل رقم السجل السجل المدني.

ويجب توافر جميع الأوراق التي تثبت أنك واحد من مستحقين الإعفاء من باقي الأقساط للبنك.

يجب تواجد نسخة من الهوية الوطنية الخاصة، وأوراق خاصة بالحالة الاجتماعية للشخص المتقدم، وكذلك تقديم كارت العائلة.

وبعد ذلك يتم إرفاق ورقة الطلب للإعفاء من باقي الأقساط.

بعد ذلك تقوم بالإجابة عن كافة الأسئلة والطلبات المطلوبة لحين الإنتهاء من الخطوات.

شروط الاستعلام عن اعفاء بنك التسليف بالسجل المدني:

هناك بعض الشروط الموضوع والتي يجب توافرها في الشخص المتقدم لطلب الإعفاء من بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم هذه الشروط هي:

أن يكون راتب الشخص المتقدم للدعم لا يقل عن عشرة آلاف ريال سعودي.

كما يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين الجنسية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب لا يكون مقترض من أي بنك آخر.

ويجب أن يكون أيضاً شخص منتظم في دفع الأقساط.

كما يجب أن يكون الشخص المتقدم بالطلب يتراوح عمره ما بين الخامسة والعشرون وحتى عمر الخامسة والخمسون.

الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف برقم الهوية:

إحضار صورة واضحة من الهوية. إحضار إثبات بعدم المقدرة على سداد القرض. ارفاق كافة الأوراق الخاصة بالعائلة. صورة وأصل من التقارير الطبية إذا كان المقترض مريض. عند التوقيع على الطلب يجب عليك أن تقوم بإرسال كافة الأوراق الموضحة أعلاه إلى الديوان الملكي عبر البريد.

يقوم بنك التسليف بطلب بعض الأوراق الخاصة للشخص المتقدم بطلب من أجل الإعفاء من بنك التسليف السعودي، حيث يجب تواجد جميع الأوراق التي تثبت أنك من المستحقين للإعفاء من الأقساط، من خلال رقم الهوية الوطنية وكذلك كارت العائلة، وكذلك الأوراق الخاصة بالحالة الاجتماعية والحالة المالية للشخص.