نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة إحكام الرقمية وشروط طلب تملك العقار من خلال المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة إحكام الرقمية وشروط استقبال طلبات تملك العقار إلكترونيا من خلال منصة إحكام الإلكترونية، هناك العديد من المواطنين الذين ينتظرون الإعلان عن فتح باب تملك العقارات، وأن بتم انطلاق رابط منصة إحكام الرقمية لتملك العقارات، فقد تم الإعلان مؤخرا عبر الحساب الرسمي عبر تويتر لمنصة الإحكام الرقمي التابعة للهيئة العامة للعقارات التابعة للدولة أنه في خلال الساعات القادمة سيتم الإعلان عن رابط منصة إحكام الرقمية، وتعتبر منصة إحكام الرقمية من إحدى وأهم المنصات التي تتخصص في تقديم طلبات التملك للعقارات السعودية، وسنوضح لكم في هذا المقال شروط تملك العقارات عبر المنصة وأيضا سنقدم لكم رابط المنصة .

منصة إحكام الرقمية لتمليك العقارات 1442

منصة إحكام الرقمية هي من أهم المنصات التي قامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بإطلاقها في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 20/12/2020 وهذا من أجل أن يتم استقبال جميع طلبات تملك العقارات إلكترونيا، ويتم إرسال معها جميع المستندات والملفات المطلوبة ليتم التملك،والسبب الأساسي لهذه المنصة ليتم تحقيق الجودة والكفاءة في العمل وتسريع وتسهيل عملية إصدار التوصيات والقرارات،وتعمل علي إنجاز كل الإجراءات الخاصة بالتملك، فيمكننا القول أن الغرض من هذه المنصة هو أن تحقق جميع الأهداف التي تم إطلاقها لأجلها، وأهم هذه الأهداف :

تحقيق مبدأ العدالة والشفافية .

التواصل مع الأفراد المستفيدين منها خلال وسائل التواصل الاجتماعي وخدمتهم .

التسريع من عملية إصدار القرار والتوصيات، وسرعة تنفيذها .

تعمل علي التواصل بين جميع الجهات والربط بينهم .

تحقيق الكفاءة والجودة عن طريق التعاون مع اللجان الأخري .

طريقة التقديم لمنصة إحكام الرقمية لتمليك العقارات

خلال الساعات القادمة سيتم فتح التقديم بطلبات تمليك العقارات داخل المملكة العربية السعودية وسيكون هذا من خلال منصة إحكام، وسوف يتم فحص الطلبات المرسلة لتمليك العقارات من خلال الأمانة العامة،لهذا يجب علي كل من يرغب في إرسال الطلب أن يكون صحيحا مستوفي كل البيانات، وإتباع الخطوات الصحيحة في التقديم، ومن الممكن أيضا التواصل عبر الرقم الموحد لمنصة إحكام .

الشروط المطلوبة للتقديم من خلال الهيئة العامة للعقارات

من الممكن تسجيل الدخول إلي منصة إحكام لتمليك العقارات عبر الهيئة العامة للعقارات التابعة للدولة، حيث يقدم لك الرابط إمكانية تسجيل الدخول حتي يتم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة لكل المستفيدين منها، وهناك عدة شروط ينبغي توفرها قبل التسجيل :

أن يكون تاريخ الطلب مقدما خلال سنة من تاريخ اليوم 20/12/2029

أن لا يكون قد سبق الفصل النهائي للمتقدم بحكم قضائي وبصفة نهائية .

أن لا يكون العقار الذي يتم الطلب عنه ضمن المواقع التي لا ينبغي الامتلاك فيها، وتكون مثل : حدود الحرمين الشريفين أو الأراضي الساحلية وحرم البحر، أو الأبنية المقدسة ،حرم الحدود والمحميات الوطنية، أو الأملاك العامة التي بها المرافق والخدمات العامة، أو أراضي الغابات والمراعي، أو محطات الكهرباء، أو مناطق مصادر المياه وأحواض السدود، أو أراضي المتنزهات البرية.

رابط منصة إحكام الرقمية

فقد تم الإعلان مساء اليوم عن الرابط الإلكتروني لمنصة إحكام الرقمية 1442، وهذا هو رابط منصة إحكام الرقمية لتملك العقارات.