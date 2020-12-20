نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يحق للمستقيل من وظيفته أن يسجل في حساب المواطن؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة رد حساب المواطن بت على سؤال مواطنًا عن أحقيته في التسجيل في برنامج حساب المواطن للحصول على المساعدة الشهرية المقدمة للمواطنين السعوديين؟ وكان رد البرنامج من خلال الصفحة الخاصة بخدمة المستفيدين على موقع تويتر يفيد بوقف التسجيل في الوقت الحالي على حسب التعديلات التي تقرر عملها لشروط وقواعد الحصول على الدعم، وقد كان التسجيل ممكنًا من بداية تدشين البرنامج في ديسمبر 2017 إلى الدفعة رقم 28 من شهر مارس 2020.

وقد ذكر البرنامج على صفحته أن الدعم صرف لمن تم التأكد من أهليته باستثناء إضافة التابعين للمستفيدين من المنحة المقدمة في الوقت الحالي.

ضوابط حساب المواطن:

أضاف برنامج حساب المواطن في الأوقات الأخيرة ضوابط جديدة متعددة للأفراد المستقلين وقد علق استقبال مستفيدين جدد في البرنامج بالإضافة إلى إعطاء حدًا أعلى من الدعم.

كما أن وقف تقديم طلبات جديدة للراغبين في الحصول على المنحة المقدمة من البرنامج بعد الدفعة الـ 28 من شهر مارس الماضي كان ضمن التعديلات الجديدة التي أجراها البرنامج.

ومن ضمن التعديلات الجديدة أيضًا ضرورة تقديم إثباتات لاستقلالية مساكن الأفراد المستقلين لأي شخص تخطى الـ 18 عامًا أو زاد عنها وعليه أن يتقدم بعقد إيجار موحد من منصة إيجار أو صك ملكية للسكن الذي يملكه ويسكن فيه أو مشهد إثبات لسكن تابع لجامعة أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

وقد أضحى تقديم مستندات لإثبات استقلالية السكن شرطًا رئيسيًا حتى يستمر في الحصول على المنحة التي يقدمها البرنامج وقد أعطى للمستقلين فرصة حتى العاشر من شهر 6 الفائت حتى يستطيعوا تعديل وإضافة الأوراق اللازمة حتى يستطيعوا صرف الدعم بشكل دائم.

ومن التعديلات الجديدة التي وضعها برنامج حساب المواطن هو تحديد حدًا أقصى للاستحقاقات لكي يتسنى له أن يحسب الاستحقاق الفعلي للمتقدمين على حسب مقدار متغير بشرط عدم تجاوزه مخصص المنحة التي حصل عليها دفعة 28 مارس الماضي.

ما هي شروط الأهلية في حساب المواطن

لا يجوز صرف المنحة المقدمة من برنامج حساب المواطن إلا للمواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية ما عدا الابن أو الابنة لأحد الوالدين لا يحملون الجنسية السعودية.

ضرورة حمل بطاقات التنقل، مع ضرورة التواجد داخل الأراضي السعودية دائمًا وإن تركها فلا تزيد مدة تركه لها عن 90 يومًا في غضون الـ 12 شهرًا السابقة للتقديم على الحصول على المنحة التي يقدمها حساب المواطن.

لا يجب أن يكون طالب الخدمة موجود في إحدى دور الإيواء الرسمية أو أن يكون محبوسًا في أحد السجون.

من الضروري جدًا أن تكون البيانات التي يقدمها المواطن لبرنامج حساب المواطن لا تختلف عن البيانات التي قدمها في السابق لأي مؤسسة أو هيئة أو جهة لها علاقة بالمنحة المقدمة.

القواعد والأسس التي يتم على أساسها المنحة هو إجمالي ما تتقاضاه الأسرة وكم يبلغ عددهم وما هي أعمار التابعين لرب الأسرة وهل وصلوا إلى سن 18 عامًا أم لا.