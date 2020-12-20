نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج حرس الحدود ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج 1442 من التحقيق الجوهري للعمل الذي تقدمت له آخر مرة من قبل المديرية العامة لحرس الحدود من خلال نظام وظائف جدارا بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفي هذا المقال سنتعرف على النتائج من خلال الرابط الاصلي له.

المديريه العامه لحرس الحدود

لها ارتباطات وتضطلع بمهام أساسية وناجحة في الدفاع عن الحدود السعودية ضمن النظام الأمني ​​للمملكة العربية السعودية ، أحد أقدم الأجهزة الأمنية في المملكة والميدان. يعتبر موقف الحرس بسبب توسع المملكة السعودية ، وتعدد الحدود مع جيران المملكة ، والمحافظة على الحدود البرية والبحرية من أكثر الأسلحة العسكرية فاعلية.

النتائج النهائيه لحرس الحدود لعام ١٤٤٢

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عبر موقعها الإلكتروني ، تعيين (53) شخصاً اجتازوا المقابلة الشخصية في مكاتب المديرية ورفعوها على منصة جدارا التابعة لوزارة البحوث البشرية ، للوظائف التي كانت أعلن في 20/7/1441 هـ. والمعلومات التالية عن النمو الاجتماعي.

وآخر موعد لإتمام الفحص الطبي سيكون يوم الخميس الموافق 6/1/1442 هـ ، أعلنت المديرية العامة للحرس عن ضرورة إجراء جميع المرشحين للامتحان لإنهاء عمليات الفحص الطبي اللازمة لاستكمال كافة أسباب الموعد.

أوضحت BPG أنه من لم يكمل جميع إجراءات القبول والفحص الطبي في المواعيد المحددة ، فسيتم التعامل معه على أنه سحب للوظيفة ، ولا يحق لمقدم الطلب طلب وظيفة.

رابط نتائج حرس الحدود ١٤٤٢

سمحت المديرية العامة لحرس الحدود بالحصول على نتائج القبول للوظائف المعلنة التي تم التقدم لها في الفترة الماضية عبر موقعها الإلكتروني ، مشيرة إلى أن كل من يعلن عن أسمائه يجب أن يتبع الإجراءات الاحترازية المحددة لإجراء الطلبات الشخصية. المقابلة والفحص الطبي. نصل هنا إلى نهاية مقال جدارة لعام 1443 عن حرس الحدود ، حيث قدمنا ​​لكم تفاصيل الوظائف التي تم الإعلان عنها في المرة الأخيرة ، وأسماء الأشخاص الذين تم قبولهم في حرس الحدود ونرجوا من الله ان نكون اضحنا كافه جوانب هذا الموضوع الذي يهم كل شعب المملكه العربيه السعودية وفي النهايه نشكركم على حسن زيارتكم لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.